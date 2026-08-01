LIVE UPDATE
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ – Αρνήθηκε τις κατηγορίες

Ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, ενώ ο συνήγορός του υποστήριξε ότι οι διαδικαστικές ενέργειες ήταν βιαστικές και ότι ο εντολέας του δεν ήταν υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά, Ρέθυμνο, Ασώματος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο.
  • Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος, επιβάλλοντάς του τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
  • Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου έκανε λόγο για «μια πολύ δύσκολη διαδικασία», υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του παρουσιάστηκε ως υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου «χωρίς να είναι».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος, επιβάλλοντάς του τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Ανδρέας Αργυρόπουλος, έκανε λόγο για «μια πολύ δύσκολη διαδικασία », επισημαίνοντας ότι η πίεση που προκλήθηκε από τα γεγονότα, η καταστροφή και η απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών οδήγησαν, όπως υποστήριξε, σε βιαστικές διαδικαστικές ενέργειες κατά το στάδιο της προανάκρισης.

Ο κ. Αργυρόπουλος ανέφερε ακόμη ότι ο εντολέας του παρουσιάστηκε ως υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου «χωρίς να είναι», υποστηρίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί αξιολογήθηκαν από τις δικαστικές αρχές. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε πλήρως με τον ανακριτή και την εισαγγελέα, δίνοντας, όπως είπε, αναλυτικές εξηγήσεις, ενώ χαρακτήρισε τον εντολέα του «έναν από τους πιο άξιους υπαλλήλους του δικτύου», ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε ενεργό συμμετοχή στην αποκατάσταση βλαβών και στην εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ