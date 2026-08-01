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Ιωάννα Σιαμπάνη: Στο κομμωτήριο με τον λίγων μηνών γιο της – Η γλυκιά φωτογραφία

Η Ιωάννα Σιαμπάνη επισκέφτηκε το κομμωτήριο για να περιποιηθεί τα μαλλιά της, έχοντας μαζί της τον λίγων μηνών γιο της. Η επιχειρηματίας και influencer δημοσίευσε ένα πολύ γλυκό στιγμιότυπο, από την σημερινή ημέρα, με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν πολλές μαμάδες. 

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Ιωάννα Σιαμπάνη
Φωτογραφία: Instagram/ioanna__siampani
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Σιαμπάνη επισκέφτηκε το κομμωτήριο, έχοντας μαζί της τον λίγων μηνών γιο της.
  • Σε Instagram story της, δημοσίευσε ένα γλυκό στιγμιότυπο από την σημερινή ημέρα.
  • Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η επιχειρηματίας έφερε το δεύτερο παιδί της στον κόσμο, τον περασμένο Μάιο.

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Τα μαλλιά της θέλησε να περιποιηθεί το Σάββατο 1η Αυγούστου, η Ιωάννα Σιαμπάνη. Η επιτυχημένη επιχειρηματίας και influencer επισκέφτηκε το κομμωτήριο, έχοντας μαζί της τον λίγων μηνών γιο της. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η πανέμορφη μητέρα καλωσόρισε το δεύτερο παιδί της τον περασμένο Μάιο.

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Σε Instagram story της, η Ιωάννα Σιαμπάνη δημοσίευσε ένα γλυκό στιγμιότυπο από την σημερινή ημέρα, με το οποίο παράλληλα μπορούν να ταυτιστούν πολλές γυναίκες εκεί έξω, που είναι νέες μαμάδες και θέλουν μέσα στη γρήγορη και δύσκολη καθημερινότητα να κάνουν κάτι για τις ίδιες.

Στη φωτογραφία η επιχειρηματίας στέκεται όρθια, κρατώντας το μωρό της. Την ίδια στιγμή η κομμώτρια βρίσκεται από πίσω της και της περιποιείται τα μαλλιά.

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Ιωάννα Σιαμπάνη

Αρχές Ιουλίου, η Ιωάννα Σιαμπάνη είχε πραγματοποιήσει μία όμορφη ανάρτηση στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

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Τότε, είχε δημοσιεύσει μερικές φωτογραφίες με τους δύο γιους της, ενώ είχε γράψει στη λεζάντα: «Υπάρχουν μέρες που νιώθω ότι δεν έχει μείνει ούτε λεπτό δύναμης. Και μετά έρχεται μια στιγμή σαν κι αυτή… και θυμάμαι ότι η αγάπη μιας μαμάς δεν χωράει σε λέξεις». 

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