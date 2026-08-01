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Μαρία Αντωνά για Λεάννα Μάρκογλου: «Είσαι η απόδειξη ότι μπορεί κάποιος να τα καταφέρνει όλα…»

Η Μαρία Αντωνά ευχήθηκε στην φίλη της, Λεάννα Μάρκογλου, για τα γενέθλιά της. Συγκεκριμένα, η ραδιοφωνική παραγωγός το Σάββατο (1/8), έκανε ένα Instagram story, αφιερωμένο στην make-up artist. 

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Lifestyle

Μαρία Αντωνά
Φωτογραφία: Instagram/maria_antwna
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Αντωνά ευχήθηκε στην φίλη της, Λεάννα Μάρκογλου, για τα γενέθλιά της την 1η Αυγούστου.
  • Η ραδιοφωνική παραγωγός έκανε ένα Instagram story, μέσα από το οποίο της ευχήθηκε.
  • Στη δημοσίευσή της, η Μαρία Αντωνά ανέβασε τρεις φωτογραφίες για τα γενέθλια της καλής της φίλης.

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Η Μαρία Αντωνά και η Λεάννα Μάρκογλου διατηρούν μία πολύ δυνατή φιλία, με τις δύο γυναίκες ανά διαστήματα να έχουν κάνει αναρτήσεις στο Instagram, με τις οποίες έχουν μοιραστεί φωτογραφίες και βίντεο από κοινές τους στιγμές. Η 1η Αυγούστου είναι σημαντική ημέρα για την make-up artist, καθώς έχει τα γενέθλιά της. Η ραδιοφωνική παραγωγός έκανε ένα Instagram story, μέσα από το οποίο της ευχήθηκε.

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Στο story της, η Μαρία Αντωνά ανήρτησε τρεις φωτογραφίες, μία στην οποία βλέπουμε την Λεάννα Μάρκογλου μόνη της και δύο στις οποίες ποζάρουν μαζί.

Η ραδιοφωνική παραγωγός έχει γράψει στη δημοσίευσή της: «Χρόνια πολλά στο κορίτσι μου… Είσαι η απόδειξη ότι μπορεί κάποιος να τα καταφέρνει όλα με αγάπη, δύναμη και χαμόγελο. Υπόδειγμα μαμάς, εξαιρετική σύζυγος, απίστευτη επαγγελματίας και ταλαντούχα μακιγιέρ που κάνει τις γυναίκες να νιώθουν ακόμα πιο όμορφες. Μα πάνω απ’ όλα είσαι μια σπάνια φίλη, που είναι πάντα εκεί για τους ανθρώπους της». 

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