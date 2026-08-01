Μαρία Αντωνά για Λεάννα Μάρκογλου: «Είσαι η απόδειξη ότι μπορεί κάποιος να τα καταφέρνει όλα…»

Η Μαρία Αντωνά και η Λεάννα Μάρκογλου διατηρούν μία πολύ δυνατή φιλία, με τις δύο γυναίκες ανά διαστήματα να έχουν κάνει αναρτήσεις στο Instagram, με τις οποίες έχουν μοιραστεί φωτογραφίες και βίντεο από κοινές τους στιγμές. Η 1η Αυγούστου είναι σημαντική ημέρα για την make-up artist, καθώς έχει τα γενέθλιά της. Η ραδιοφωνική παραγωγός έκανε ένα Instagram story, μέσα από το οποίο της ευχήθηκε.

Στο story της, η Μαρία Αντωνά ανήρτησε τρεις φωτογραφίες, μία στην οποία βλέπουμε την Λεάννα Μάρκογλου μόνη της και δύο στις οποίες ποζάρουν μαζί.

Η ραδιοφωνική παραγωγός έχει γράψει στη δημοσίευσή της: «Χρόνια πολλά στο κορίτσι μου… Είσαι η απόδειξη ότι μπορεί κάποιος να τα καταφέρνει όλα με αγάπη, δύναμη και χαμόγελο. Υπόδειγμα μαμάς, εξαιρετική σύζυγος, απίστευτη επαγγελματίας και ταλαντούχα μακιγιέρ που κάνει τις γυναίκες να νιώθουν ακόμα πιο όμορφες. Μα πάνω απ’ όλα είσαι μια σπάνια φίλη, που είναι πάντα εκεί για τους ανθρώπους της».