Έγιναν γονείς η Μιρκέτα Βιδάλη και ο Στέφανος Καπίνο: Οι φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο και το συγκινητικό μήνυμα

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Μιρκέτα Βιδάλη και ο Στέφανος Καπίνο, πριν από λίγες ώρες. Την χαρμόσυνη είδηση γνωστοποίησε η ίδια η επιχειρηματίας και νέα μητέρα, μέσα από μία πολύ τρυφερή ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, το Σάββατο (1/8).

Η Μιρκέτα Βιδάλη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, μερικά στιγμιότυπα από το πρώτο τους εικοσιτετράωρο ως γονείς πλέον με τον Στέφανο Καπίνο.

Στις όμορφες φωτογραφίες, βλέπουμε τόσο τους νέους γονείς όσο και τον καρπό του έρωτά τους.

Μάλιστα, σε ένα πολύ συγκινητικό στιγμιότυπο, απεικονίζονται τα ποδαράκια του μωρού τους, ενώ το κινητό που υπάρχει δίπλα έχει στην αρχική οθόνη μία φωτογραφία του Στέφανου Καπίνο με την Ζούζου, το σκυλάκι τους που πέθανε πριν από λίγους μήνες.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μιρκέτα Βιδάλη έχει γράψει: «Και κάπως έτσι γίναμε γονείς. Το πρώτο μας εικοσιτετράωρο σε μερικές εικόνες γεμάτες εξάντληση, αγάπη και ανθρώπους που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Η μέρα δεν εξελίχθηκε όπως την είχαμε φανταστεί. Όμως αυτό που κρατάω από αυτή την εμπειρία είναι ότι, όπως και στη ζωή, έτσι και στη γέννα, κάποια πράγματα δεν πάνε όπως τα έχεις σχεδιάσει . Και τελικά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου.

Ο γιατρός μου, Γιάννης Κουτουλάκης, που ήταν μαζί μου από την πρώτη στιγμή και έκανε ό,τι μπορούσε μέχρι το τέλος για να πετύχει ο φυσιολογικός τοκετός. Η θεία μου και μαία μου, η Έφη που την αγαπώ τόσο πολύ, για τη στήριξη και τη φροντίδα της σε κάθε στάδιο. Και φυσικά ο Στεφ, που έζησε όλη αυτή τη διαδρομή μαζί μου, λεπτό προς λεπτό. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής μας».