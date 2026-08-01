Φωτιά στο Κουνουπέλι Ηλείας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνουπέλι Ηλείας το απόγευμα του Σαββάτου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, στις περίπου 17:30. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Ανδραβιδας-Κυλλήνης.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κουνεπέλι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026