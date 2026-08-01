Φωτιά στο Κουνουπέλι Ηλείας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνουπέλι Ηλείας το απόγευμα του Σαββάτου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, στις περίπου 17:30. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Ανδραβιδας-Κυλλήνης.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.