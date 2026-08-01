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Φωτιά στο Κουνουπέλι Ηλείας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνουπέλι Ηλείας το απόγευμα του Σαββάτου. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ παρέχεται συνδρομή και από τον δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με το Ανακριτικό Κλιμάκιο να διερευνά τα αίτια

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στην περιοχή Κουνουπέλι Ηλείας το απόγευμα του Σαββάτου.
  • Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 10 πυροσβέστες και 3 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.
  • Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνουπέλι Ηλείας το απόγευμα του Σαββάτου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, στις περίπου 17:30. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Ανδραβιδας-Κυλλήνης.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

 

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