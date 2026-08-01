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Δύο πυροσβέστες στο νοσοκομείο από τη φωτιά στη Βοιωτία

Δύο δασοπυροσβέστες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, ένας 50χρονος με έμφραγμα και ένας 40χρονος με αναπνευστικά προβλήματα.

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Πυροσβεστική, Πυροσβέστες, Φωτιά, Βοιωτία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο δασοπυροσβέστες που επιχείρησαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Βοιωτία νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ.
  • Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, ένας 50χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης υπέστη έμφραγμα και διεκομίσθη στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
  • Σήμερα το πρωί, ένας 40χρονος δασοπυροσβέστης μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο Νοσοκομείο Θήβας, όπου νοσηλεύεται για παρακολούθηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άνιση μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά μέτωπα δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, σε νοσοκομεία νοσηλεύονται δύο δασοπυροσβέστες που επιχείρησαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Βοιωτία, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, ένας 50χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης προσήλθε στο Νοσοκομείο Θήβας με καρδιολογικά ενοχλήματα.Από τις εξετάσεις προέκυψε ότι έχει υποστεί έμφραγμα και διεκομίσθη στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σήμερα το πρωί, ένας 40χρονος δασοπυροσβέστης μεταφέρθηκε  με αναπνευστικά προβλήματα στο Νοσοκομείο Θήβας, όπου νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική για παρακολούθηση.

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