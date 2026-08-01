Δύο πυροσβέστες στο νοσοκομείο από τη φωτιά στη Βοιωτία

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Άνιση μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά μέτωπα δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, σε νοσοκομεία νοσηλεύονται δύο δασοπυροσβέστες που επιχείρησαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Βοιωτία, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, ένας 50χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης προσήλθε στο Νοσοκομείο Θήβας με καρδιολογικά ενοχλήματα.Από τις εξετάσεις προέκυψε ότι έχει υποστεί έμφραγμα και διεκομίσθη στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σήμερα το πρωί, ένας 40χρονος δασοπυροσβέστης μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο Νοσοκομείο Θήβας, όπου νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική για παρακολούθηση.