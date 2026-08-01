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Σε πύρινο κλοιό η χώρα: Συγκλονιστικές μαρτυρίες κατοίκων από τα μέτωπα – «Κόλαση, χάος, παρανάλωμα του πυρός όλα»- ΒΙΝΤΕΟ

Η μάχη της πυροσβεστικής με τις φλόγες συνεχίζεται με αμείωτη ένταση σε Φωκίδα και Πόρτο Γερμενό, όπου επικρατεί πύρινη κόλαση. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες βιώνουν κρίσιμες στιγμές, με συγκλονιστικές μαρτυρίες να περιγράφουν την αγωνία και τις προσπάθειες διάσωσης

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Φωτιά, Ψάθα, Πόρτο Γερμενό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η τεράστια μάχη της πυροσβεστικής με τις φλόγες συνεχίζεται με αμείωτη ένταση σε όλα τα μέτωπα, με πύρινη κόλαση να επικρατεί σε Φωκίδα και Πόρτο Γερμενό.
  • Οι μαρτυρίες συγκλονίζουν, με τον πρόεδρο της Πηγής να περιγράφει πως «Αυτή τη στιγμή γίνεται κόλαση. Χάος. Παρανάλωμα του πυρός όλα. Καήκαν σπίτια, χωράφια πάνε…» και να αναφέρει την εκκένωση 5.000 ατόμων.
  • Η αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας τονίζει την προσπάθεια για δημιουργία ζωνών και την ανάγκη για περισσότερα εναέρια μέσα, με το «στοίχημα» να είναι να μην περάσει η φωτιά προς το Ευπάλιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η τεράστια μάχη της πυροσβεστικής με τις φλόγες σε όλα τα μέτωπα στη χώρα, αλλά και με τον χρόνο, καθώς πλησιάζει η δύση του ηλίου και η νύχτα, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Μία πύρινη κόλαση επικρατεί σε Φωκίδα και Πόρτο Γερμενό, τη στιγμή που οι κάτοικοι αλλά και επισκέπτες των περιοχών ζουν με αγωνία τις κρίσιμες στιγμές. Οι μαρτυρίες συγκλονίζουν:

«Το μεγάλο στοίχημα είναι να μην περάσει το ποτάμι. Αν το περάσει, μιλάμε για ολική καταστροφή, θα σταματήσει στη Ναύπακτο. Θα περάσει κάτω τον κάμπο. Γιατί έχει δάσος πευκόφυτο». λέει στον ANT1 κάτοικος της Πηγής Φωκίδας.

«Αυτή τη στιγμή γίνεται κόλαση. Χάος. Παρανάλωμα του πυρός όλα. Καήκαν σπίτια, χωράφια πάνε… η φωτιά προχωρά προς τη Μαγούλα, προς το Ευπάλιο. Εκκενώθηκε. 5.000 άτομα. Γλιτώσαμε δύο σπίτια παραπάνω. Δύο σπίτια στο τσακ. Δεν ξέραν τον δρόμο και πήγα το πυροσβεστικό εκεί», τόνισε ο πρόεδρος της Πηγής.

Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας: Κάνουμε προσπάθειες να μην περάσει η φωτιά

Στο πεδίο της άνισης μάχης με τη φωτιά και η αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας. Με τη μάσκα στο πρόσωπο προσπαθεί να περιγράψει τη συμβαίνει:

«Κάνουμε ζώνες για να μην περάσουν (οι φλόγες), για να μην περάσει, αλλά μόλις είδαμε εκεί μια εστία. Προς το Ευπάλιο. Θέλουμε ακόμα περισσότερα εναέρια. Να στηρίξουν πιο δυνατά. Για να μην πάει στο Ευπάλιο. Το στοίχημα είναι αφού γλυτώσαμε το Κλήμα. Δεν είχαμε ζημιές στο Κλήμα. Στα Κούκουρα μαζεύεται. Η αποτίμηση θα γίνει μετά. Τώρα έχει σημασία να γίνει σωστή η εκκένωση και να μην πάει στο Ευπάλιο.»

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