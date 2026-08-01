Γεωργιάδης: Έδωσε εντολή για πειθαρχική διαδικασία κατά εργαζομένων στο Δαφνί – Η ανακοίνωση του Σωματείου

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε εντολή για έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος εργαζομένων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί. Ο υπουργός κατήγγειλε ότι κατά την παρουσία του στο νοσοκομείο και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση αντιμετώπισης έκτακτης κατάστασης, λόγω της φωτιάς στην Περιφερειακή Αιγάλεω, δέχθηκε λεκτικό προπηλακισμό και ύβρεις.

Σε ανάρτηση του ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι, ενώ βρισκόταν στο χώρο του νοσοκομείου και επέβλεπε τη διαδικασία καταγραφής και μεταφοράς των ασθενών, σημειώθηκε επεισόδιο με τρεις συνδικαλιστές. Όπως αναφέρει, δέχθηκε λεκτικό προπηλακισμό και ύβρεις, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά τους «σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα», ειδικά λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση προστασίας ασθενών εξαιτίας της πυρκαγιάς.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι συνδέονται πολιτικά με την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, ενώ ανέφερε ότι λίγο αργότερα εμφανίστηκε και η πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, επιχείρησε να διαμαρτυρηθεί δημόσια.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι έχει ήδη δώσει εντολή να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, με την υποβολή σχετικής αναφοράς για τις καταγγελίες περί εξύβρισης και λεκτικού προπηλακισμού. «Τέτοιες συμπεριφορές στο ΕΣΥ δεν έχουν θέση», υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας απαιτεί συνεργασία και σεβασμό, ιδιαίτερα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Η ανακοίνωση των εργαζομένων

Ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων του ΨΝΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Σε ημέρα ανοιχτής εφημερίας του πρώην ΨΝΑ πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ποικίλο Όρος κοντά σε κατοικημένη περιοχή και στο Νοσοκομείο, έθεσε σε κίνδυνο κατοίκους, ασθενείς και εργαζομένους. Για ακόμη μια φορά σε αυτή την έκτακτη στιγμή, ακόμα και σε αυτό το θέμα των πυρκαγιών, της πυροπροστασίας, συγκρούονται δύο κόσμοι, από την μία πλευρά ο κόσμος της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και της ενίσχυσης της πολεμικής οικονομίας και της παραπέρα εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και από την άλλη ο κόσμος των ελλιπών απαραίτητων υποδομών για την πυροπροστασία και την ασφάλεια των δασών, των κατοίκων και των ασθενών μας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, σε συνέχεια των προηγούμενων, υλοποιεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει και την πυροπροστασία με βάση τη λογική του «κόστους-οφέλους», κόβοντας κρίσιμες δαπάνες για τα αναγκαία μέσα πυρόσβεσης και την πρόληψη, με αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές, όπως η πρόσφατη απώλεια τριών πυροσβεστών. Την ίδια στιγμή επιλεκτικά για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση της ΝΔ αφήνει Νοσοκομεία τραγικά υποστελεχωμένα, όπως και το πρώην ΨΝΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ημέρα ανοιχτής εφημερίας για το πρώην ΨΝΑ, υπήρχε μόνο ένας τραυματιοφορέας για ολόκληρο το Νοσοκομείο και δύο νοσηλευτές για 31 ασθενείς σε κάθε κλινική. Αναφορικά με τα μέτρα πυροπροστασίας είναι ενδεικτικό ότι οι ελλείψεις στην τεχνική υπηρεσία ξεπερνούν κατά πολύ το 50% των οργανικών θέσεων, ενώ στο νοσοκομείο δεν υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, με τα ξερόχορτα και τα άκοπα δέντρα να δημιουργούν ένα επικίνδυνο τοπίο για ασθενείς και εργαζόμενους.

Αναρωτιόμαστε πως θα γινόταν εκκένωση των 9 κλινικών με 31 ασθενείς η καθεμία, καθώς και από τα άλλα τμήματα του πρώην ΨΝΑ, ενώ ερωτήματα γεννά η πλήρη ανυπαρξία του ΕΟΠΑΕ για τα προγράμματα απεξάρτησης που ακόμα φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο. Δεν πάει πολύς καιρός που είχε γίνει η άσκηση εκκένωσης σε περίπτωση κρίσεων, ωστόσο η τραγική υποστελέχωση αποδεικνύει ότι κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο. Την απάντηση την έδωσαν για ακόμα μια φορά οι εργαζόμενοι που εθελοντικά από την πρώτη στιγμή και χωρίς να είναι η βάρδια τους έσπευσαν να συνδράμουν από κοινού με τον Ενιαίο Σύλλογο Εργαζομένων ΨΝΑ.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά την εμφάνιση του έκανε και ο Υπουργός Εμπορίας της Υγείας, που αφού διέλυσε την δημόσια ψυχική υγεία με το νόμο για την αντιδραστική ψυχιατρική μεταρρύθμιση και δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στο Νοσοκομείο, θυμήθηκε να έρθει την ώρα που ασθενείς και εργαζόμενοι κινδύνευαν από την φωτιά, ενώ το μόνο που ήρθε να κάνει είναι να μοιράσει απειλές για πειθαρχικά, βάσει του νέου πειθαρχικού δικαίου, στα εκλεγμένα μέλη του ΔΣ του σωματείου, που ήταν μαζί με τους συναδέλφους τους στην πρώτη γραμμή και ανέδειξαν τις τραγικές ελλείψεις. Τραγικό γεγονός αποτελεί ότι, ενώ η εφημερία μεταφέρθηκε με τους εφημερεύοντες και τους ασθενείς προς εξέταση στο ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο, η οδηγία της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ και της Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας ήταν να μείνει 1 μόνο ψυχίατρος για όλο το ΨΝΑ, εξέλιξη που έπειτα από παρέμβαση του σωματείου απετράπη, αφού 3 εφημερεύοντες ψυχίατροι έμειναν να καλύψουν τις ανάγκες του πρώην ΨΝΑ.

Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται η επιλεκτική ανικανότητα του κράτους που βάζει τις ζωές μας στο ζύγι κόστος – όφελος. Δεν θα επιτρέψουμε ασθενείς και εργαζόμενοι να γίνουμε μια απέραντη κοιλάδα των Τεμπών! Απαιτούμε εδώ και τώρα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και ανάπτυξη όλων των απαραίτητων κρατικών δομών ψυχικής υγείας, προαγωγής, πρόληψης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ψυχικής υγείας στον 21ο αιώνα. Δεν θα επιτρέψουμε ο λαός να μην έχει δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας στο ύψος των αναγκών του! Άμεσα να παρθούν όλα τα μέτρα για να μην θρηνήσουμε θύματα σε ενδεχόμενο πυρκαγιάς! Θα μας βρουν απέναντί τους!

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γκιτάκου Ειρήνη Τσομάκα Ευφροσύνη»