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Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενημερώθηκε για τις πυρκαγιές στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας για να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασίλειου (Πόρτο Γερμενού) και της Ξηρονομής, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μετά την ενημέρωση, εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στο Πυροσβεστικό Σώμα και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας που μάχονται τις φλόγες.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα.
  • Οι πυρκαγιές εξελίσσονται σε δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασίλειου (Πόρτο Γερμενού) και της Ξηρονομής.
  • Ο Πρωθυπουργός εξέπρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, που συχνά δεν επιτρέπουν τη χρήση εναέριων μέσων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασίλειου (Πόρτο Γερμενού) και της Ξηρονομής.

Μετά την ενημέρωση ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, που συχνά δεν επιτρέπουν τη χρήση εναέριων μέσων.

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