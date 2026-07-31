Τουρνάς για πυρκαγιές: «Οι συνθήκες είναι αντίξοες και ο αγώνας του μηχανισμού τιτάνιος – Καλώ όλους να δείξουν υπευθυνότητα»

Παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή, μία δύσκολη ημέρα για τη χώρα μας εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, μετά τη σύγκληση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, Σάββατο 1η Αυγούστου.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε σχετικά:

«Πρώτα από όλα, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια τριών πολύ σπουδαίων ανθρώπων, τριών πυροσβεστών, τριών μαχητών του Πυροσβεστικού Σώματος που έπεσαν στην εκτέλεση του καθήκοντος.

Τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων, οι οποίοι δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων. Ιδιαίτερα οι εναέριες δυνάμεις, σε πολλές περιπτώσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων, αδυνατούν να κάνουν υδροληψία, ακόμη και ρίψεις νερού, με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις να μένουν μόνες τους.

Σύσσωμος ο μηχανισμός, το Πυροσβεστικό Σώμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δασικές υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντές μας έχουν ριχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα που έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα και διασπούν τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, τις δυνάμεις του μηχανισμού. Παρ’ όλα αυτά, δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα και πραγματικά θέλω όλους να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά οι συνθήκες είναι αντίξοες και ο αγώνας είναι τιτάνιος.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας θα πρέπει να συμβάλει σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας, όλος ο μηχανισμός, και να αποφύγει ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά. Έχουμε δει πολύ μικρά συμβάντα να έχουν εξελιχθεί σε πάρα πολύ μεγάλα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν από τις επίγειες δυνάμεις από μόνες τους.

Άρα, καλώ όλους να δείξουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών και βέβαια τις οδηγίες που δίνονται μέσα από το 112, γιατί τα 112 εκδίδονται για να σώσουν τις ζωές. Την ανθρώπινη ζωή, η οποία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και για το οποίο προσπαθούμε όλοι μας».

Στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) συμμετείχαν ακόμα ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, ο Α’ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, ο Β’ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ιωάννης Σκούρας, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, Αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, ο Γενικός ο Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (Δ.Ι.Κ.Α.Φ.Κ.Α), Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, ο Διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης και Συντήρησης Παγίων Α.Δ.Μ.Η.Ε. Ιωάννης Μανιάτης, ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Βασίλειος Σιδέρης, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Πνευματικός, εκπρόσωποι των Περιφερειών και μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Σάββατο 01 Αυγούστου 2026, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί για αύριο:

Η Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λήμνου, Λέσβου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

καθώς, σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 4 και κατηγορία κινδύνου 5).

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα, προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα έναντι επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου, ενώ δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων της καταστροφής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος έχει ήδη τεθεί σε κατάσταση γενικής επιφυλακής, ενώ αυξημένοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται για την πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και λοιπές ευπαθείς περιοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Στο ΕΣΚΕΔΙΚ θα βρίσκονται με φυσική παρουσία εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων φορέων (ΓΕΕΘΑ, Δασική Υπηρεσία, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΚΑΒ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΕΛ.ΚΕ.Δ., Σύλλογος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς), προκειμένου να διασφαλιστεί ο άμεσος συντονισμός και η ταχεία λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, ενισχύεται η ανάπτυξη των ειδικών επιχειρησιακών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) και οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ περιπολίες θα πραγματοποιούν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα πραγματοποιούνται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις με στόχο την άμεση ανίχνευση αλλά και επέμβαση όπου απαιτηθεί. Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται οι ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜΗΕΑ), καθώς και τα κινητά κέντρα drone, ενισχύοντας τη συνεχή εναέρια επιτήρηση των περιοχών ακραίου και υψηλού κινδύνου.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και θα επανδρώσουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες, ενώ εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ θα βρίσκεται στο ΕΘΚΕΠΙΧ. Σε ετοιμότητα και διασπορά σε όλες τις περιοχές θα βρίσκονται τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα, εφόσον χρειαστεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται επίσης η ΕΛ.ΑΣ., το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων και κάθε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη. Υπενθυμίζεται επίσης ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199».