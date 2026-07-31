Πλεύρης για Θέουτα: Τα κυκλώματα καραδοκούν – Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σχολίασε τις εξελίξεις στη Θέουτα, τονίζοντας πως τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών αναζητούν ευκαιρίες και ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να προστατεύσει τα σύνορά της, όπως έπραξε και στο παρελθόν. Υποστήριξε επίσης ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, οδηγώντας σε σημαντική μείωση των παράτυπων αφίξεων, ιδίως προς την Κρήτη.

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Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, σχολίασε τις εξελίξεις στη Θέουτα, τονίζοντας ότι τα κυκλώματα διακίνησης «αναζητούν ευκαιρίες» και ότι η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει ανάλογες πιέσεις στον Έβρο το 2020 και από τη Λιβύη το 2025.
  • Κατά τον κ. Πλεύρη, με την ολοκλήρωση του πρώτου επταμήνου του 2026, οι θαλάσσιες παράτυπες αφίξεις προς την Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντική μείωση, ειδικά στην Κρήτη όπου οι αφίξεις από τη Λιβύη είναι πλέον χαμηλότερες σε σχέση με το 2025.
  • Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ μέσω «σκληρών πολιτικών» και διπλωματικής προσπάθειας, ενώ η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των συνόρων.

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Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, σχολίασε τις εξελίξεις στη Θέουτα, υποστηρίζοντας ότι αυτές αποδεικνύουν πως τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών «αναζητούν ευκαιρίες» και ότι κάθε χώρα πρώτης γραμμής μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με ανάλογες καταστάσεις.

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Ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα, επί πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, βρέθηκε τουλάχιστον δύο φορές αντιμέτωπη με αντίστοιχες πιέσεις. Όπως σημείωσε, η πρώτη ήταν τον Φεβρουάριο του 2020, κατά την κρίση στον Έβρο, όταν, όπως αναφέρει, «σφραγίσαμε τον Έβρο», και η δεύτερη τον Ιούλιο του 2025, όταν η κυβέρνηση προχώρησε στην αναστολή της εξέτασης αιτήσεων ασύλου για αφίξεις από τη Λιβύη και στην κράτηση όσων εισέρχονταν παράνομα στη χώρα.

Κατά τον ίδιο, και στις δύο περιπτώσεις η Ελλάδα προστάτευσε τα σύνορά της απέναντι σε «απόπειρα εισβολής», παρά τις αντιδράσεις που, όπως υποστηρίζει, εκφράστηκαν από μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

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Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης έκανε αναφορά και στο 2015, υποστηρίζοντας ότι τότε εισήλθαν στην Ελλάδα περισσότεροι από ένα εκατομμύριο παράτυποι μετανάστες, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στην αδράνεια της τότε κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στην τρέχουσα εικόνα των μεταναστευτικών ροών, ο υπουργός υποστήριξε ότι, με την ολοκλήρωση του πρώτου επταμήνου του 2026, οι θαλάσσιες παράτυπες αφίξεις προς την Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντική μείωση. Ειδική αναφορά έκανε στην Κρήτη, σημειώνοντας ότι, μετά την αρχική αύξηση που καταγράφηκε φέτος, οι αφίξεις από τη Λιβύη είναι πλέον χαμηλότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, τον Ιούλιο του 2025 οι παράτυπες αφίξεις από τη Λιβύη προς την Κρήτη είχαν ξεπεράσει τις 3.500, ενώ τον Ιούλιο του 2026, έως σήμερα, διαμορφώνονται κάτω από τις 1.400.

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδίδοντας τη μείωση των ροών στις «σκληρές πολιτικές», στη διπλωματική προσπάθεια, καθώς και στο έργο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν εφησυχάζει, καθώς «τα κυκλώματα καραδοκούν», διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα είναι έτοιμη να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των συνόρων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «το να επιτρέπεις με την πολιτική σου εισβολή στην Ευρώπη δεν είναι ανθρωπισμός, είναι έγκλημα».

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