Φωτιά στην Βοιωτία: Κραυγή απόγνωσης από κάτοικο του Αγίου Βασιλείου – «Θα γίνουμε το νέο Μάτι»

Κραυγή απόγνωσης από μια κάτοικο του Αγίου Βασιλείου στη Βοιωτία, όπου οι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί από το πύρινο μέτωπο που καίει στην περιοχή. Η κυρία Τζένη εξέφρασε τον τρόμο τους, τονίζοντας ότι «θα γίνουμε νέο Μάτι», ενώ οι αρχές εξετάζουν δύσκολη εκκένωση από θάλασσα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κραυγή απόγνωσης από μια κάτοικο του Αγίου Βασιλείου στη Βοιωτία, όπου οι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί από το πύρινο μέτωπο που καίει στην περιοχή.
  • Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN, η κυρία Τζένη εξέφρασε τον τρόμο που ζουν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα γίνουμε νέο Μάτι».
  • Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εκκένωσης από θάλασσα, επιχείρηση που θα είναι όμως πολύ δύσκολη λόγω του πυκνού καπνού που έχει καλύψει την περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κραυγή απόγνωσης από μια κάτοικο του Αγίου Βασιλείου στη φωτιά στη Βοιωτία, όπου οι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί από το πύρινο μέτωπο που καίει στην περιοχή.

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Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN, η κυρία Τζένη που έχει κατεβεί μαζί με πολλούς άλλους στην παραλία του οικισμού, εξέφρασε τον τρόμο που ζουν.

«Θα γίνουμε νέο Μάτι. Έχει έναν δρόμο διαφυγής από το χωριό. Θα καούμε ζωντανοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εκκένωσης από θάλασσα, επιχείρηση που θα είναι όμως πολύ δύσκολη λόγω του πυκνού καπνού που έχει καλύψει την περιοχή.

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