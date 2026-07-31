Φωτιά στην Βοιωτία: Κραυγή απόγνωσης από κάτοικο του Αγίου Βασιλείου – «Θα γίνουμε το νέο Μάτι»

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Κραυγή απόγνωσης από μια κάτοικο του Αγίου Βασιλείου στη φωτιά στη Βοιωτία, όπου οι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί από το πύρινο μέτωπο που καίει στην περιοχή.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN, η κυρία Τζένη που έχει κατεβεί μαζί με πολλούς άλλους στην παραλία του οικισμού, εξέφρασε τον τρόμο που ζουν.

«Θα γίνουμε νέο Μάτι. Έχει έναν δρόμο διαφυγής από το χωριό. Θα καούμε ζωντανοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εκκένωσης από θάλασσα, επιχείρηση που θα είναι όμως πολύ δύσκολη λόγω του πυκνού καπνού που έχει καλύψει την περιοχή.