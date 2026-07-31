Φωτιά στη Βοιωτία: Δραματική η κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο – Σε ετοιμότητα δύο πλοία για απομάκρυνση κατοίκων

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Δραματική είναι η κατάσταση στην Ξηρονομή στη Βοιωτία, όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 08:00 σε αγροτοδασική περιοχή έξω από τον οικισμό. Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνόησαν τη γρήγορη εξάπλωσή της, με αποτέλεσμα οι φλόγες να φτάσουν μέσα στο χωριό και να κινηθούν ανάμεσα στα σπίτια.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχή μάχη για τον περιορισμό του μετώπου, όμως οι ισχυρές ριπές ανέμου δυσκολεύουν σημαντικά το έργο τους, ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς, καθώς μικρές εστίες που είχαν τεθεί υπό έλεγχο αναζωπυρώνονται μέσα σε λίγα λεπτά.

Στην περιοχή επικρατεί αποπνικτική ατμόσφαιρα, με πυκνούς μαύρους και λευκούς καπνούς να έχουν καλύψει τον οικισμό και τις γύρω εκτάσεις. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν έγκαιρα για λόγους ασφαλείας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς προς κατοικίες, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του πύρινου μετώπου.

Στις 8:42 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Ξηρονομής με κατεύθυνση προς Ελλοπία. Νωρίτερα στις 08:19 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη και στους κατοίκους και επισκέπτες που βρίσκονταν στις περιοχές Αλυκή και Άγιος Νικόλαος στη Βοιωτία, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πολίτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τη Δομβραίνα.

Πυρκαγιά σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι

Μαίνεται η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκαν: Ένα πυροσβεστικό πλοίο από το λιμένα του Πειραιά και ένα ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR από το λιμένα της Πάτρας προκειμένου να μεταβούν άμεσα πλησίον της ακτογραμμής στον Άγιο Βασίλειο. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζεται επιχείρηση εκκένωσης από τη θάλασσα.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, γεγονός που αυξάνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρχών.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Στις 09:37 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, με κατεύθυνση προς Καπαρέλι, λόγω της εξέλιξης της φωτιάς.