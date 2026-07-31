Δορυφορική εικόνα από τις μεγάλες φωτιές σε Βοιωτία και Αργολίδα

Δύσκολες στιγμές βιώνουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στη νότια Βοιωτία και την Αργολίδα, λόγω των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται από το πρωί της Παρασκευής (31/7).

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν εκδηλωθεί πολλαπλές πυρκαγιές σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου σε μια ημέρα με ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Οι πλέον ενεργές στις 11:10 της Παρασκευής 31.07 είναι οι δασικές φωτιές στη Βοιωτία και στην Αργολίδα, όπως διακρίνονται στη δορυφορική εικόνα που καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.