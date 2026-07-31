Δορυφορική εικόνα από τις μεγάλες φωτιές σε Βοιωτία και Αργολίδα

Δύσκολες στιγμές βιώνουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στη νότια Βοιωτία και την Αργολίδα, καθώς μεγάλες δασικές πυρκαγιές μαίνονται από το πρωί της Παρασκευής 31/7. Πολλαπλές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, με τις πλέον ενεργές να είναι αυτές σε Βοιωτία και Αργολίδα, όπως καταγράφηκε από δορυφορική εικόνα του Meteosat-12 και επεξεργάστηκε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύσκολες στιγμές βιώνουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στη νότια Βοιωτία και την Αργολίδα, λόγω των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται από το πρωί της Παρασκευής (31/7).
  • Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν εκδηλωθεί πολλαπλές πυρκαγιές σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου σε μια ημέρα με ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.
  • Οι δασικές φωτιές σε Βοιωτία και Αργολίδα είναι οι πλέον ενεργές, όπως διακρίνονται σε δορυφορική εικόνα από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύσκολες στιγμές βιώνουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στη νότια Βοιωτία και την Αργολίδα, λόγω των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται από το πρωί της Παρασκευής (31/7).

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Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν εκδηλωθεί πολλαπλές πυρκαγιές σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου σε μια ημέρα με ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Οι πλέον ενεργές στις 11:10 της Παρασκευής 31.07 είναι οι δασικές φωτιές στη Βοιωτία και στην Αργολίδα, όπως διακρίνονται στη δορυφορική εικόνα που καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

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δορυφόρος φωτιές

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