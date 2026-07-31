Βοιωτία: Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις στη φωτιά στο Καλαμάκι – Δυσκολίες στην επιχείρηση των εναέριων μέσων λόγω ανέμων

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

φωτιά Βοιωτία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στο Καλαμάκι Θήβας, με 105 πυροσβέστες, 29 οχήματα και ένα ελικόπτερο να λαμβάνουν μέρος στην κατάσβεση.
  • Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων, ενώ πυροσβεστικά και ιδιωτικά σκάφη βρίσκονται πλησίον της παραλίας του Αγίου Βασιλείου για την απομάκρυνση πολιτών.
  • Έχουν εκδοθεί μηνύματα από το 112 για ενημέρωση στην ευρύτερη περιοχή Πόρτο Γερμενό και απομάκρυνση από τον Άγιο Βασίλειο, καθώς η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στο Καλαμάκι Θήβας στη Βοιωτίας, που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί.

Βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού στον Αγ. Βασίλειο: «Έχουν απομακρυνθεί 100 με 150 άτομα» λέει στο enikos.gr ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 105 πυροσβέστες με επτά ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ αυτή τη στιγμή από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Όσα άλλα εναέρια μέσα διατέθηκαν, αδυνατούν να επιχειρήσουν δεδομένου ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού, λόγω ισχυρών αναταράξεων, σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πλησίον της παραλίας του Αγίου Βασιλείου, για την απομάκρυνση πολιτών βρίσκονται ένα πυροσβεστικό πλοίο που κατέφθασε από το λιμάνι του Πειραιά και ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος τύπου RAFNAR που κατέφθασε από το λιμάνι της Πάτρας και ιδιωτικά σκάφη καθώς και ένα σκάφος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Φωτιά στη Βοιωτία: Μήνυμα από το 112 – «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πόρτο Γερμενό παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Δορυφορική εικόνα από τις μεγάλες φωτιές σε Βοιωτία και Αργολίδα

Υπενθυμίζεται ότι στις 14:07, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Πόρτο Γερμενό, ενώ στις 9:37 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασίλειου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ