Βοιωτία: Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις στη φωτιά στο Καλαμάκι – Δυσκολίες στην επιχείρηση των εναέριων μέσων λόγω ανέμων

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στο Καλαμάκι Θήβας στη Βοιωτίας, που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 105 πυροσβέστες με επτά ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ αυτή τη στιγμή από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Όσα άλλα εναέρια μέσα διατέθηκαν, αδυνατούν να επιχειρήσουν δεδομένου ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού, λόγω ισχυρών αναταράξεων, σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πλησίον της παραλίας του Αγίου Βασιλείου, για την απομάκρυνση πολιτών βρίσκονται ένα πυροσβεστικό πλοίο που κατέφθασε από το λιμάνι του Πειραιά και ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος τύπου RAFNAR που κατέφθασε από το λιμάνι της Πάτρας και ιδιωτικά σκάφη καθώς και ένα σκάφος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14:07, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Πόρτο Γερμενό, ενώ στις 9:37 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασίλειου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).