Φωτιά στο Ρέθυμνο: Εκκενώνονται οι περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δύο περιοχές εκκενώνονται στο Ρέθυμνο, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, με μήνυμα που εστάλη μέσω του 112 ενημερώνονται οι πολίτες στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγεια.

«Ενεργοποίηση. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Γέφυρα & Λίμνη Πρέβελης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου απομακρυνθείτε προς Λευκόγεια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.