Φωτιά στο Ρέθυμνο: Εκκενώνονται οι περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης

Δύο περιοχές στο Ρέθυμνο, η Γέφυρα και η Λίμνη Πρέβελης, εκκενώνονται λόγω δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πολίτες ενημερώθηκαν μέσω μηνύματος του 112 να απομακρυνθούν προς την περιοχή Λευκόγεια.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο περιοχές εκκενώνονται στο Ρέθυμνο, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Με μήνυμα που εστάλη μέσω του 112, οι πολίτες στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης ενημερώνονται να απομακρυνθούν προς Λευκόγεια.
  • Το μήνυμα του 112 τονίζει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Γέφυρα & Λίμνη Πρέβελης… απομακρυνθείτε προς Λευκόγεια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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Δύο περιοχές εκκενώνονται στο Ρέθυμνο, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, με μήνυμα που εστάλη μέσω του 112 ενημερώνονται οι πολίτες στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγεια.

«Ενεργοποίηση. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Γέφυρα & Λίμνη Πρέβελης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου απομακρυνθείτε προς Λευκόγεια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

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