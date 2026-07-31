Βοιωτία: Μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση των κατοίκων δια θαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στιγμές αγωνίας επικρατούν στη Βοιωτία για τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στο Καλαμάκι.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση των κατοίκων δια θαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά σκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο.

Νωρίτερα είχε σταλεί και μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασίλειου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι. Κάτοικοι της περιοχής και επισκέπτες, ανάμεσά τους και παιδιά, έχουν συγκεντρωθεί στο λιμανάκι για να εκκενώσουν δια θαλάσσης τον Άγιο Βασίλειο. Οι περισσότεροι φορούν μάσκες αφού η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική λόγω των πυκνών καπνών που έχουν «πνίξει» την περιοχή, ενώ πολίτες μεταφέρουν με αμαξίδια τους δικούς τους ανθρώπους, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Στο σημείο επιχειρούν πέντε ιδιωτικά σκάφη, ένα ρυμουλκό και ένα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ κατευθύνονται περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και επιπλέον πλοίο της Πυροσβεστικής.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, με στόχο την ασφαλή μεταφορά των ατόμων που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, περίπου 50 άτομα αναμένεται να μεταφερθούν διά θαλάσσης σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Λιβαδόστρατα.

Δείτε βίντεο που μεταδίδει το Star Κεντρικής Ελλάδας από την επιχείρηση εκκένωσης από τη θάλασσα:

Στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.

Δείτε εικόνες από την επιχείρηση εκκένωσης: