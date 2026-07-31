Φωτιά στην περιοχή Κομπότι της Άρτας – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Λόγω της πυρκαγιάς εστάλη πριν από λίγο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 με την σύσταση στους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κομπότι της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026