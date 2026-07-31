Φωτιά στην περιοχή Κομπότι της Άρτας – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7) στην περιοχή Κομπότι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Λόγω της πυρκαγιάς, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Κοινωνία

Φωτιά πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7) στην περιοχή Κομπότι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
  • Λόγω της πυρκαγιάς εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112.
  • Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω της πυρκαγιάς εστάλη πριν από λίγο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 με την σύσταση στους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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