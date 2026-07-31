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Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς ζήτησε να απαγορευτεί η προσέγγιση και μετακίνηση τουριστών και επισκεπτών στο Πόρτο Γερμανό για να μην επιβαρυνθεί η κυκλοφορία λόγω της φωτιάς στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό δεν ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους.

Πριν από λίγη ώρα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 που ανέφερε: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πόρτο Γερμενό παραμείνετε σε ετοιμότητα».