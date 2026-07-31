Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς ζήτησε να απαγορευτεί η προσέγγιση και μετακίνηση τουριστών και επισκεπτών στο Πόρτο Γερμανό για να μην επιβαρυνθεί η κυκλοφορία λόγω της φωτιάς στη Βοιωτία.
Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό δεν ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους.
Πριν από λίγη ώρα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 που ανέφερε: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πόρτο Γερμενό παραμείνετε σε ετοιμότητα».
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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Βασίλειος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πόρτο_Γερμενό παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026