Τρόμος στη Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση από τσακάλι σε 4χρονη – Την δάγκωσε στο πρόσωπο και την έσερνε από την πλάτη

Στιγμές πανικού και τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι δέχθηκε άγρια επίθεση από τσακάλι στον αύλειο χώρο ταβέρνας. Το ζώο δάγκωσε το παιδάκι στο πρόσωπο και το έσυρε για μερικά μέτρα. Το κοριτσάκι διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρόμος στη Θεσσαλονίκη: Ένα 4χρονο κοριτσάκι δέχθηκε άγρια επίθεση από τσακάλι το βράδυ της Πέμπτης στην Πολίχνη.
  • Το τσακάλι το δάγκωσε στο πρόσωπο, το άρπαξε από την πλάτη και το έσερνε για τουλάχιστον πέντε με έξι μέτρα.
  • Το 4χρονο διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με τραύματα στο πρόσωπο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στιγμές πανικού και τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι δέχθηκε άγρια επίθεση από τσακάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, το περιστατικό έγινε περίπου στις 11 το βράδυ. Το κοριτσάκι έπαιζε στον αύλειο χώρο ταβέρνας, όταν το τσακάλι εμφανίστηκε ξαφνικά και κινήθηκε εναντίον του. Το δάγκωσε στο πρόσωπο, το άρπαξε από την πλάτη και σύμφωνα με μαρτυρίες, το έσερνε για τουλάχιστον πέντε με έξι μέτρα.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Οι γονείς του παιδιού αλλά και θαμώνες του καταστήματος έσπευσαν να βοηθήσουν το παιδάκι και να απομακρύνουν το άγριο ζώο.

Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

Από την επίθεση το παιδάκι φέρει τραύματα στο πρόσωπο, με τα σημάδια από τα δόντια του ζώου να είναι εμφανή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Αστυνομία κλήθηκαν στο σημείο, ενώ το 4χρονο διακομίστηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

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