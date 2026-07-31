Αγρίνιο: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη στο Γύθειο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η κοινωνία του Αγρινίου αποχαιρέτησε τον 27χρονο αξιωματικό της Πυροσβεστικής, Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος στο Γύθειο από παθολογικά αίτια. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολίτες συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου για να πουν το τελευταίο αντίο στον πυροσβέστη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

κηδεία- Αγρίνιο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η κοινωνία του Αγρινίου αποχαιρέτησε τον 27χρονο αξιωματικό της Πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή, εν ώρα καθήκοντος στο Γύθειο από παθολογικά αίτια.
  • Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον νέο αξιωματικό.
  • Ο 27χρονος αξιωματικός, υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου από τον Ιούνιο του 2025, ήταν μοναχοπαίδι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Βουβή, συγκλονισμένη και βαθιά συγκινημένη, η κοινωνία του Αγρινίου αποχαιρέτησε σήμερα τον 27χρονο αξιωματικό της Πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή, εν ώρα καθήκοντος στο Γύθειο από παθολογικά αίτια.

Βαρύ πένθος στο Αγρίνιο: Σήμερα το «τελευταίο αντίο» στον 27χρονο πυροσβέστη που πέθανε από παθολογικά αίτια στο Γύθειο

Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος και πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο «αντίο» σε έναν νέο άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην προστασία των άλλων.

Η σορός του 27χρονου αξιωματικού, σύμφωνα με το agriniosite.gr, μεταφέρθηκε με τις προβλεπόμενες τιμές, παρουσία συναδέλφων του από το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ το φέρετρό του ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία.

Αγρίνιο: Οδύνη στον τόπο καταγωγής του 27χρονου πυροσβέστη που άφησε την τελευταία του πνοή στο Γύθειο

Αγρίνιο- κηδεία- πυροσβέστης

Οι συνάδελφοί του, που μέχρι πριν λίγες ημέρες επιχειρούσαν μαζί του στις φωτιές, σήμερα στάθηκαν απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή: να αποχαιρετήσουν έναν δικό τους άνθρωπο.

Τουρνάς για τον θάνατο του πυροσβέστη στο Γύθειο: «Η απώλειά του μας γεμίζει όλους μας με βαθιά θλίψη»

Ο Κωνσταντίνος είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, συνέχισε στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στη συνέχεια υπηρέτησε στην Αθήνα. Από τον Ιούνιο του 2025 είχε αναλάβει καθήκοντα υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου.

κηδεία- Αγρίνιο- πυροσβέστης

Σήμερα, το Αγρίνιο δεν αποχαιρέτησε απλώς έναν αξιωματικό. Αποχαιρέτησε ένα δικό του παιδί. Ένα μοναχοπαίδι που οι γονείς του είδαν να φεύγει για να υπηρετήσει το καθήκον και δεν πρόλαβαν να το ξαναδούν να επιστρέφει.

Νεκρός πυροσβέστης στο Γύθειο

Δείτε βίντεο:

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ