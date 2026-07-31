Αγρίνιο: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη στο Γύθειο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Βουβή, συγκλονισμένη και βαθιά συγκινημένη, η κοινωνία του Αγρινίου αποχαιρέτησε σήμερα τον 27χρονο αξιωματικό της Πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή, εν ώρα καθήκοντος στο Γύθειο από παθολογικά αίτια.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος και πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο «αντίο» σε έναν νέο άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην προστασία των άλλων.

Η σορός του 27χρονου αξιωματικού, σύμφωνα με το agriniosite.gr, μεταφέρθηκε με τις προβλεπόμενες τιμές, παρουσία συναδέλφων του από το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ το φέρετρό του ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία.

Οι συνάδελφοί του, που μέχρι πριν λίγες ημέρες επιχειρούσαν μαζί του στις φωτιές, σήμερα στάθηκαν απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή: να αποχαιρετήσουν έναν δικό τους άνθρωπο.

Ο Κωνσταντίνος είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, συνέχισε στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στη συνέχεια υπηρέτησε στην Αθήνα. Από τον Ιούνιο του 2025 είχε αναλάβει καθήκοντα υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου.

Σήμερα, το Αγρίνιο δεν αποχαιρέτησε απλώς έναν αξιωματικό. Αποχαιρέτησε ένα δικό του παιδί. Ένα μοναχοπαίδι που οι γονείς του είδαν να φεύγει για να υπηρετήσει το καθήκον και δεν πρόλαβαν να το ξαναδούν να επιστρέφει.

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