Φωτιά στην Αργολίδα: Νέο μήνυμα του 112 – Εκκενώνεται η Χινίτσα

Νέα δασική πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί στην περιοχή Χινίτσα της Αργολίδας, οδηγώντας στην ενεργοποίηση του 112 για την εκκένωση των κατοίκων προς το Πόρτο Χέλι. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, υποστηριζόμενοι από δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα για ετοιμότητα.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ήχησε ξανά το 112 για τη νέα φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας, με τους κατοίκους να καλούνται να εκκενώσουν την περιοχή προς το Πόρτο Χέλι.
  • Το πύρινο μέτωπο στη Χινίτσα είναι το δεύτερο που μαίνεται στην Αργολίδα, με 18 πυροσβέστες και εναέρια μέσα να επιχειρούν για την κατάσβεσή του.
  • Νωρίτερα, είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ήχησε ξανά το 112 για τη νέα φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Χινίτσα, στην Αργολίδα.

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Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να εκκενώσουν την Χινίτσα και να απομακρυνθούν προς το Πόρτο Χέλι.

Πρόκειται για το δεύτερο πύρινο μέτωπο που μαίνεται στην Αργολίδα, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Ερμιονίδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Νωρίτερα, είχε σταλεί και άλλο προειδοποιητικό μήνυμα του 112 με την σύσταση σε κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Χινίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει συγκεκριμένα το μήνυμα του 112.

 

 

 

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