Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ενώπιον του εισαγγελέα ο υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ – Πώς το βιντεοληπτικό υλικό οδήγησε στη σύλληψη

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου ο οποίος συνελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 στην περιοχή του Ρεθύμνου.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί.

Πώς το βιντεοληπτικό υλικό οδήγησε στη σύλληψη του – Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας που διενεργεί η Δ.Α.Ε.Ε., η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης, στην περιοχή Κρύα Βρύση, σε πολύ κοντινή απόσταση από τον επαρχιακό δρόμο.

Οι ανακριτικές αρχές έχουν αξιοποιήσει βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρίες κατοίκων, καθώς και το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος ορίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία, το οποίο φέρεται να διαπιστώνει υπερφόρτωση του ενός καλωδίου, το οποίο παρουσίασε τήξη – έλιωσε δηλαδή- και στη συνέχεια προκλήθηκε η φωτιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο βιντεοληπτικό υλικό δεν διακρίνεται οπτικά σπινθηρισμός των καλωδίων. Ωστόσο, καταγράφεται το ακριβές σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, όπου, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν υπήρχε ανθρώπινη παρουσία, δεν εκτελούνταν εργασίες και δεν διαπιστώνεται άλλη δραστηριότητα που θα μπορούσε να συνδέεται με την εκδήλωσή της. Στο ίδιο σημείο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης, γεγονός που αναφέρουν και κάτοικοι της περιοχής στις μαρτυρίες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικοι της περιοχής κατέθεσαν ότι λίγο πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς είχαν σημειωθεί επαναλαμβανόμενες στιγμιαίες διακοπές ηλεκτροδότησης, τις οποίες απέδιδαν στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή. Αντίστοιχη διακοπή, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, σημειώθηκε και τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά.

Αναφορικά με το πόρισμα του ειδικού πραγματογνώμονα που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες αρχές, έπειτα από ενδελεχή έλεγχο στα καλώδια ηλεκτροδότησης, φέρεται να διαπιστώθηκε υπερφόρτωση σε ένα από αυτά, το οποίο παρουσίασε τήξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, τα συγκεκριμένα καλώδια διέρχονται από το σημείο όπου εντοπίστηκε η αρχική εστία της πυρκαγιάς.

Κατά την εκτίμηση του πραγματογνώμονα, η υπερφόρτωση του καλωδίου φαίνεται να οδήγησε στην τήξη του, με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.