Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η έκπληξη για τα γενέθλιά του, στη διάρκεια της παράστασης «Του Αγοριού Απέναντι»

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Τα γενέθλιά του είχε την Τρίτη 28 Ιουλίου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Οι συνεργάτες του στην παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι», στην οποία φέτος το καλοκαίρι συμμετέχει, του είχαν ετοιμάσει μία έκπληξη το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram από το Θέατρο Άλσος, βλέπουμε τους ηθοποιούς και τους χορευτές της παράστασης, να κάνουν έκπληξη στον Γιάννη Τσιμιτσέλη με μία τούρτα, στο φινάλε του θεατρικού έργου.

Απευθυνόμενος στο κοινό, ο επιτυχημένος ηθοποιός ακούγεται να λέει με χιούμορ: «Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στα γενέθλιά μου στο Άλσος και φέτος».

Η τούρτα ήταν διακοσμημένη με μία φωτογραφία του Γιάννη Τσιμιτσέλη από την παράσταση.