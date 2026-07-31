Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η έκπληξη για τα γενέθλιά του, στη διάρκεια της παράστασης «Του Αγοριού Απέναντι»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δέχτηκε μια έκπληξη για τα γενέθλιά του, το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου, από τους συνεργάτες του στην παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» στο Θέατρο Άλσος. 

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Γιάννης Τσιμιτσέλης
Φωτογραφία: Instagram/gtsimitselis
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είχε τα γενέθλιά του την Τρίτη 28 Ιουλίου και οι συνεργάτες του στην παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι», του ετοίμασαν μία έκπληξη.
  • Η έκπληξη έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου, στο φινάλε του θεατρικού έργου.
  • Σε βίντεο από το Θέατρο Άλσος, ο ηθοποιός ακούγεται να λέει με χιούμορ: «Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στα γενέθλιά μου στο Άλσος και φέτος».

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Τα γενέθλιά του είχε την Τρίτη 28 Ιουλίου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Οι συνεργάτες του στην παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι», στην οποία φέτος το καλοκαίρι συμμετέχει, του είχαν ετοιμάσει μία έκπληξη το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου.

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Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram από το Θέατρο Άλσος, βλέπουμε τους ηθοποιούς και τους χορευτές της παράστασης, να κάνουν έκπληξη στον Γιάννη Τσιμιτσέλη με μία τούρτα, στο φινάλε του θεατρικού έργου.

Απευθυνόμενος στο κοινό, ο επιτυχημένος ηθοποιός ακούγεται να λέει με χιούμορ: «Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στα γενέθλιά μου στο Άλσος και φέτος». 

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Η τούρτα ήταν διακοσμημένη με μία φωτογραφία του Γιάννη Τσιμιτσέλη από την παράσταση.

Γιάννης Τσιμιτσέλης

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