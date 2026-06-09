Γιάννης Τσιμιτσέλης για Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Επειδή δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες, του γύρισε ο εγκέφαλος…»

Ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου, υποδέχτηκε στο «Πρωινό» τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε και για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον οποίο ήρθε σε ρήξη τον Σεπτέμβριο του 2025, και έκτοτε δεν έχουν επαφές.

Όταν ρωτήθηκε για το αν θα χαιρετούσε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, σε περίπτωση που τον συναντούσε τυχαία στον δρόμο, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απάντησε: «Να πάω εγώ να του μιλήσω; Όχι, δεν έχω λόγο να πάω. Δεν θα πω γεια, δεν έχω λόγω να πω γεια. Με στεναχωρεί γιατί δεν ξέρω τι έχει πάθει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα, με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι ο μοναδικός, που έχει έρθει σε κόντρα».

«Είναι ο τρόπος που κάνεις και την κριτική»

«Δεν είναι δουλειά να τα χώνεις, ανά πάσα ώρα και στιγμή στα πάντα. Είναι ο τρόπος που κάνεις και την κριτική. Ας την κάνει όπως θέλει, όπως γουστάρει, απλά είναι… Ο Δημήτρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε χτίσει ένα προφίλ, σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ, ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικός σε αυτό που κάνει, είναι εργαλείο, ευφυής, και στην εκπομπή στο ραδιόφωνο πολύ έξυπνος, πολύ αστείος, και τέτοια», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, ο ηθοποιός είπε για τον δημοσιογράφο ότι: «Από ένα σημείο και μετά, πιθανότατα επειδή δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες, που θα έπρεπε για εμένα να του δοθούν, του γύρισε ο εγκέφαλος. Ξαφνικά τα βάζει με όλους. Έχει γυρίσει λίγο τούμπα το προφίλ, ότι είναι το κακό παιδί. Ενώ δεν είναι. Δεν ξέρω πώς του τη βίδωσε με εμένα. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς του τα έσκασε έτσι απότομα με εμένα. Δεν καταλαβαίνω τι έπαθε με εμένα εκείνες τις ημέρες. Δεν ξέρω».