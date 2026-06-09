Γεράσιμος Σκιαδαρέσης για τις κόρες του: «Το όνομα ήταν μάλλον εμπόδιο – Δεν συνάντησαν καμία ανοιχτή πόρτα»

Καλεσμένος στο «Buongiorno» με την Φαίη Σκορδά ήταν το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης. Ο καταξιωμένος ηθοποιός, μίλησε για την μεγάλη επιτυχία που έχουν κάνει οι δίδυμες κόρες του, Όλγα και Νίκη, ως «Σκιαδαρέσες» στη μουσική σκηνή. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στις «κλειστές πόρτες» που συνάντησαν οι ταλαντούχες ερμηνεύτριες.

«Η μεγαλύτερη χαρά είναι να βλέπεις τα παιδιά να ανοίγουν τα φτερά τους, να κάνουν δικά τους πράγματα, να αρέσουν, να είναι ευτυχισμένες αυτές, να περνάνε καλά… Αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά», εξομολογήθηκε στην αρχή ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.

Επίσης, εξήγησε πως: «Δεν υπάρχει ο καλλιτέχνης εκεί, υπάρχει ο γονιός. Δεν υπάρχει ο καλλιτέχνης. Δεν μπαίνουνε σε σύγκριση καθόλου. Είναι ένας γονιός που χαίρεται να βλέπει τα παιδιά του να κάνουν αυτό που τους αρέσει και να περνάνε καλά».

«Με κάποιο τρόπο βρήκαν έναν δικό τους δρόμο»

Σε ερώτηση για το αν στην αρχή φοβήθηκε ότι το επίθετο «Σκιαδαρέση», μπορεί να κάνει ίσως «κακό» στα κορίτσια, απάντησε: «Όχι, δεν είναι ότι το φοβόμουνα. Εμένα δεν μου άρεσε στην αρχή, γιατί μου φαινότανε κακόηχο, για να είμαι ειλικρινής. Δεν μου άρεσε και το επίθετό μου. Αλλά, εντάξει, δεν επενέβαινα ποτέ στις αποφάσεις τους. Δηλαδή είπα “οκ, αφού το θέλετε κάντε το”».

Ακόμα, ανέφερε ότι: «Συμβαίνει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν μπορούν να ξεπεράσουν το μεγάλο όνομα ή όχι, αλλά στη δική μας την περίπτωση, το όνομα ήταν μάλλον εμπόδιο, παρά βοήθημα. Δεν συνάντησαν καμία ανοιχτή πόρτα, το αντίθετο μάλλον… Κλειστές πόρτες».

«Μπορεί να έκλεισαν και οι πόρτες από αυτό, έχω πάρα πολλά παραδείγματα, που δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Για αυτό γελάω καμιά φορά που λένε ότι “αν δεν είχαν τους γονείς αυτούς, δεν θα έκαναν τίποτα”. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα για τα παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, εννοώ. Με κάποιο τρόπο βρήκαν έναν δικό τους δρόμο, μία διαφορετική πορεία», συμπλήρωσε.