Γιώργος Γεροντιδάκης – Ντορέττα Παπαδημητρίου: Έρωτας στο Λος Άντζελες

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Ευκαιρία να περιηγηθούν στην αμερικανική πόλη βρήκαν ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου, με αφορμή τη συμμετοχή της ηθοποιού στην ταινία «Best friends forever», η οποία διακρίθηκε στο Greek Film Festival.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στις ΗΠΑ ταξίδεψαν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο σύντροφός της, Γιώργος Γεροντιδάκης, καθώς η ηθοποιός συμμετείχε στην ταινία «Best friends forever» του Κωνσταντίνου Μουσούλη, την οποία το κοινό του Los Angeles Greek Film Festival ξεχώρισε. Η ταινία τιμήθηκε με το Audience Orpheus Award μεγάλου μήκους, ενώ το Βραβείο Κοινού για ταινία μικρού μήκους απέσπασε το «The smoker» της Alexa Economacos, με την οποία φωτογραφήθηκε η Ντ. Παπαδημητρίου.

Στην ταινία συμμετείχαν επίσης οι ηθοποιοί Θανάσης Τσαλταμπάσης, Αγοραστή Αρβανίτη, Θανάσης Αλευράς, Ζήσης Ρούμπος, Ματίνα Νικολάου, Γιάννης Απέργης, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Τάκης Παπαματθαίου και Louis Mandylor.

Η Ντ. Παπαδημητρίου πόζαρε υπέρλαμπρη, αλλά και υπερήφανη μαζί με συναδέλφους ηθοποιούς και δημιουργούς ταινιών, αλλά ξέκλεψε αρκετό χρόνο, ώστε να επισκεφθεί μαζί με τον αγαπημένο της το Academy Museum, τις μαγικές ομορφιές της Σάντα Μόνικα, το Χόλιγουντ και τη Λεωφόρο της Δόξας, όπου φωτογραφήθηκε στο αστέρι της Κέιτ Μπλάνσετ, αλλά και στο κόκκινο χαλί του «Egyptian Theatre». Η γοητευτική ηθοποιός και παρουσιάστρια ξεχώρισε με τις maxi τουαλέτες που είχε επιλέξει σε μαύρο, αλλά και λαδί απόχρωση.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το βραβείο Καλύτερης Ταινίας απέσπασε το «Hold on to me» της Μυρσίνης Αριστείδου, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία της Κύπριας δημιουργού.

Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε, αλλά οι ξεχωριστές στιγμές που έζησαν η ηθοποιός και ο Γ. Γεροντιδάκης θα τους μείνουν αξέχαστες, αφού μαζί με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις συνδύασαν και αναψυχή στο μακρινό αυτό ταξίδι.