Νότιος Λίβανος: Το Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκκένωσης στην περιοχή της Τύρου – Αναφορές για νέες επιθέσεις

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Ο ισραηλινός στρατός (IDF) εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, δηλώνοντας ότι πρόκειται να αναλάβει δράση κατά στόχων της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ισραήλ είναι «υποχρεωμένο να ενεργήσει» απέναντι σε αυτό που χαρακτηρίζει ως παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και επιθέσεις κατά του ισραηλινού εσωτερικού μετώπου από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.

«Για τη δική σας ασφάλεια, σας καλούμε να εγκαταλείψετε άμεσα τις κατοικίες σας σύμφωνα με την περιοχή που εμφανίζεται στον χάρτη», αναφέρει η προειδοποίηση.

Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι η παρουσία πολιτών κοντά σε μέλη ή εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Αναφορές για νέες επιθέσεις παρά τις προειδοποιήσεις του Ιράν

Την ίδια ώρα, μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν νέες ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

Το Al Jazeera Arabic ανέφερε ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την πόλη Ναμπατίγια, ενώ το ισραηλινό δίκτυο Kan News, επικαλούμενο λιβανικά μέσα ενημέρωσης, μετέδωσε ότι ισραηλινά μαχητικά έπληξαν περιοχή της περιφέρειας της Τύρου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις για τις συγκεκριμένες αναφορές.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης

Οι εξελίξεις έρχονται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι ανέστειλε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ, προειδοποιώντας ωστόσο πως θα τις επαναλάβει εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν χθες στην Τύρο από ισραηλινό πλήγμα που πραγματοποιήθηκε μετά την προειδοποίηση της Τεχεράνης.