Βανς: Το Ισραήλ μπορεί να μη συμφωνεί, αλλά προτεραιότητά μας είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν

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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ξεκαθάρισε ότι η βασική επιδίωξη της Ουάσινγκτον στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, ακόμη κι αν η προσέγγιση αυτή δεν ικανοποιεί πλήρως το Ισραήλ.

Μιλώντας στο Fox News, ο Βανς αναφέρθηκε στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, σε μια περίοδο κατά την οποία δημοσιεύματα κάνουν λόγο για εντάσεις μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα συμφέροντά μας αποκλίνουν»

«Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα συμφέροντά μας αποκλίνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι, παρά τους στόχους που μπορεί να έχει το Ισραήλ στην περιοχή, η αμερικανική κυβέρνηση έχει θέσει ως κύρια προτεραιότητα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο η Τεχεράνη»

«Ο πρόεδρος ήταν πολύ σαφής. Ενώ το Ισραήλ έχει προφανώς τους δικούς του στόχους, ο βασικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν είναι να διασφαλίσουμε ότι η χώρα δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 18 μηνών έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Το Ισραήλ μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί»

«Έχουμε δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο ώστε ο πρόεδρος να πιστεύει – και νομίζω ότι έχει δίκιο – ότι μπορούμε να πετύχουμε μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση για το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν», σημείωσε.

Ο Βανς κατέστησε σαφές ότι η Ουάσιγκτον θα κινηθεί με βάση τα δικά της στρατηγικά συμφέροντα, ανεξαρτήτως της στάσης που μπορεί να τηρήσει η ισραηλινή πλευρά.

«Το Ισραήλ μπορεί να συμφωνεί με αυτό, μπορεί και να μη συμφωνεί. Όμως, σε τελική ανάλυση, θεωρούμε ότι αυτή η προσέγγιση εξυπηρετεί το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε.