Σοκ στη Νέα Υόρκη: Έκανε παρατήρηση σε έφηβο μέσα σε λεωφορείο και εκείνος τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε θανάσιμα

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Ένας 41χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Νέα Υόρκη, όταν έκανε παρατήρηση σε έναν έφηβο που μιλούσε δυνατά στο κινητό του τηλέφωνο, σύμφωνα με την αστυνομία και πηγές των διωκτικών Αρχών, σύμφωνα με τη New York Post.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:30 το μεσημέρι της Δευτέρας σε λεωφορείο της γραμμής BX36, στη διασταύρωση της East Tremont Avenue με τη White Plains Road, στην περιοχή Parkchester του Μπρονξ.

Διαπληκτίστηκαν μέσα στο λεωφορείο

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 41χρονος επιβάτης ενοχλήθηκε από έναν νεαρό, ηλικίας περίπου 13 έως 16 ετών, ο οποίος μιλούσε δυνατά στο κινητό του τηλέφωνο.

Ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο, με τον ανήλικο να βγάζει στη συνέχεια ένα μαύρο πιστόλι και να πυροβολεί τον άνδρα στην κοιλιακή χώρα.

Υπέκυψε στο νοσοκομείο

Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Jacobi Medical Center, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του λίγο αργότερα.

Αστυνομικοί της Νέας Υόρκης απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το λεωφορείο με κορδέλες ασφαλείας και ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες του εγκλήματος.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο έφηβος δράστης φορούσε λευκό μπλουζάκι και μετά τους πυροβολισμούς διέφυγε πεζός προς νότια κατεύθυνση στη White Plains Road.

Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας δεν είχε συλληφθεί, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Στο σημείο παρέμειναν εμφανή ίχνη αίματος στο πεζοδρόμιο, ενώ οι αστυνομικοί συνέλεξαν στοιχεία και καταθέσεις μαρτύρων στο πλαίσιο της έρευνας.