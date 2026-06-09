«Μερικές φορές, οι εραστές τσακώνονται» δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ για τη σχέση Τραμπ-Νετανιάχου

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχίελ Λάιτερ, υποβάθμισε τις αναφορές για ένταση μεταξύ των ηγετών Νετανιάχου και Τραμπ, περιγράφοντας τη σχέση τους ως μια «βαθιά φιλία» παρά τους περιστασιακούς «μικροκαυγάδες». Τόνισε τη στενή συνεργασία των δύο χωρών και την κατανόηση του Αμερικανού προέδρου για την ανάγκη του Ισραήλ να απαντά σε επιθέσεις, ακόμη και μετά από αίτημα για μείωση των τόνων κατά του Ιράν.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Τραμπ- Νετανιάχου
ΦΩΤΟ: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχίελ Λάιτερ, υποβάθμισε τις αναφορές για ένταση μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, λέγοντας ότι «μερικές φορές οι εραστές έχουν έναν μικροκαυγά».
  • Ο Λάιτερ ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες μοιράζονται μια «βαθιά φιλία που χρονολογείται περίπου 40 χρόνια πριν».
  • Πρόσθεσε ότι, αν και ο Νετανιάχου «αποφάσισε» να «ρίξει τους τόνους» όσον αφορά τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος κατανοεί «απόλυτα» ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να «δέχεται βαλλιστικούς πυραύλους στο έδαφός του χωρίς να απαντά».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχίελ Λάιτερ, υποβάθμισε τις αναφορές για ένταση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών, Ντόναλντ Τραμπ και Μπένιαμιν Μετανιάχου, λέγοντας στο Fox News ότι «μερικές φορές οι εραστές έχουν έναν μικροκαυγά».

Τι ειπώθηκε στη χθεσινή τηλεφωνική κλήση του Τραμπ προς Νετανιάχου πριν τα ισραηλινά αντίποινα στο Ιράν: «Μπίμπι, πρόσεχε θα μείνεις μόνος σου»

Ο Λάιτερ ανέφερε ότι είχε παρακολουθήσει εκατοντάδες τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ του Νετανιάχου και του Τραμπ και ότι οι δυο τους μοιράζονται μια «βαθιά φιλία που χρονολογείται περίπου 40 χρόνια πριν».

Πρόσθεσε ότι, αν και ο Νετανιάχου «αποφάσισε» να «ρίξει τους τόνους» όσον αφορά τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος κατανοεί «απόλυτα» ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να «δέχεται βαλλιστικούς πυραύλους στο έδαφός του χωρίς να απαντά».

«Ως επί το πλείστον, έχουμε να κάνουμε με μια πάρα πολύ στενή προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, και υπάρχει τεράστια κατανόηση», συμπλήρωσε ο Λάιτερ.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ