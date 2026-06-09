«Μερικές φορές, οι εραστές τσακώνονται» δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ για τη σχέση Τραμπ-Νετανιάχου

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχίελ Λάιτερ, υποβάθμισε τις αναφορές για ένταση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών, Ντόναλντ Τραμπ και Μπένιαμιν Μετανιάχου, λέγοντας στο Fox News ότι «μερικές φορές οι εραστές έχουν έναν μικροκαυγά».

Ο Λάιτερ ανέφερε ότι είχε παρακολουθήσει εκατοντάδες τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ του Νετανιάχου και του Τραμπ και ότι οι δυο τους μοιράζονται μια «βαθιά φιλία που χρονολογείται περίπου 40 χρόνια πριν».

Πρόσθεσε ότι, αν και ο Νετανιάχου «αποφάσισε» να «ρίξει τους τόνους» όσον αφορά τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος κατανοεί «απόλυτα» ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να «δέχεται βαλλιστικούς πυραύλους στο έδαφός του χωρίς να απαντά».

«Ως επί το πλείστον, έχουμε να κάνουμε με μια πάρα πολύ στενή προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, και υπάρχει τεράστια κατανόηση», συμπλήρωσε ο Λάιτερ.