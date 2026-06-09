Ιταλία: Eισαγγελική ερευνά για τη βάρβαρη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα από τον ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβιρ

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Οι ιταλικές εισαγγελικές αρχές διεξάγουν έρευνα σε σχέση με τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, για τον αποτρόπαιο τρόπο που μεταχειρίστηκε τους ακτιβιστές που απήχθησαν από τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Μια δικαστική πηγή επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα ιταλικών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ έχει τεθεί στο μικροσκόπιο της ιταλικής δικαιοσύνης για κατηγορίες βασανισμού και απαγωγής Ιταλών πολιτών που ήταν μεταξύ των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud, ο οποίος αναχαιτίστηκε στις 18 Μαΐου ανοικτά της Κύπρου από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό.

Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ εθεάθη στην κάμερα να χλευάζει μια ομάδα, κυρίως ξένων ακτιβιστών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να γονατίσουν στο πάτωμα με τα χέρια τους δεμένα, αφού συνελήφθησαν από τις IDF σε διεθνή ύδατα.

Εφόσον στοιχειοθετηθούν κατηγορίες, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να ζητήσουν την παραπομπή του ισραηλινού υπουργού σε δίκη.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ και ιδίως ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δέχθηκαν θύελλα επικρίσεων αφότου ο ακροδεξιός υπουργός δημοσιοποίησε στις 20 Μαΐου ένα βίντεο στο οποίο χλεύαζε κρατούμενους ακτιβιστές, που ήταν γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.

Το βίντεο του Ισραηλινού υπουργού – σε συνδυασμό με αναφορές ότι τουλάχιστον 15 ακτιβιστές δέχτηκαν σεξουαλική κακοποίηση κατά την κράτησή τους – πυροδότησε διεθνή διπλωματική αντίδραση κατά του Ισραήλ.

Μπεν Γκβιρ: Δεν πτοούμαι από «συκοφαντίες και ψέματα»

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ τόνισε:

«Το Ισραήλ δεν είναι σάκος του μποξ για μια συμμορία ψεύτικων υποστηρικτών της τρομοκρατίας που επινοούν συκοφαντίες και ψέματα εναντίον των μαχητών μας», ανέφερε στην εφημερίδα Times of Israel.

«Δεν πτοούμαι από αυτό το είδος έρευνας και θα συνεχίσω να στέκομαι περήφανα στο πλευρό των μαχητών μας».

Πηγές: Αljazeera, Times of Israel, ΑΠΕ