Λίβανος: Νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκοτώνει δύο άτομα στη Σιδώνα, ενώ αυξάνονται σε 5 οι νεκροί στην Τύρο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, και 10 άλλοι τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που στόχευσε τον δήμο αλ-Μαρουανίγια στην περιοχή Σιδώνα στο νότο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), ενώ αυξάνεται σε 5 ο αριθμός των νεκρών από προηγούμενη ισραηλινή επιδρομή στην Τύρο.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών από μια άλλη ισραηλινή επιδρομή που έπληξε την πόλη της Τύρου κοντά στο κέντρο του Ερυθρού Σταυρού αυξήθηκε σε πέντε. Η επίθεση άφησε επίσης οκτώ τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων γιατρών, σύμφωνα με το NNA.

Το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην Τύρο του νοτίου Λιβάνου τη ΔΕυτέρα 8/6.

«Επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στην πόλη της Τύρου, κοντά στο κέντρο του Ερυθρού Σταυρού, προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό οκτώ άλλων, ανάμεσά τους τέσσερις διασώστες του Ερυθρού Σταυρού», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Το Ισραήλ είχε διαμηνύσει νωρίτερα πως οι ένοπλες δυνάμεις του θα συνεχίσουν να επιχειρούν στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, αψηφώντας τις απειλές του Ιράν για αντίποινα.

Πηγές: Aljazeera, ΑΠΕ