Λίβανος: Νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκοτώνει δύο άτομα στη Σιδώνα, ενώ αυξάνονται σε 5 οι νεκροί στην Τύρο

Δύο άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην περιοχή της Σιδώνας, ενώ ο αριθμός των νεκρών από προηγούμενη επίθεση στην Τύρο ανήλθε σε πέντε, με οκτώ τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων διασωστών του Ερυθρού Σταυρού. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, αψηφώντας τις απειλές για αντίποινα.

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Καπνός υψώνεται από το σημείο μιας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής που στόχευσε μια γειτονιά στην παράκτια πόλη Τύρο του νότιου Λιβάνου στις 7 Ιουνίου 2026. [Kawnat Haju/AFP]
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον δήμο αλ-Μαρουανίγια στην περιοχή Σιδώνα.
  • Ο αριθμός των νεκρών από προηγούμενη ισραηλινή επιδρομή στην Τύρο αυξήθηκε σε πέντε, ενώ οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερις γιατροί, τραυματίστηκαν κοντά στο κέντρο του Ερυθρού Σταυρού.
  • Το Ισραήλ διαμήνυσε πως οι ένοπλες δυνάμεις του θα συνεχίσουν να επιχειρούν στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, αψηφώντας τις απειλές του Ιράν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, και 10 άλλοι τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που στόχευσε τον δήμο αλ-Μαρουανίγια στην περιοχή Σιδώνα στο νότο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), ενώ αυξάνεται σε 5 ο αριθμός των νεκρών από προηγούμενη ισραηλινή επιδρομή στην Τύρο.

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Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών από μια άλλη ισραηλινή επιδρομή που έπληξε την πόλη της Τύρου κοντά στο κέντρο του Ερυθρού Σταυρού αυξήθηκε σε πέντε. Η επίθεση άφησε επίσης οκτώ τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων γιατρών, σύμφωνα με το NNA.

Το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην Τύρο του νοτίου Λιβάνου τη ΔΕυτέρα 8/6.

«Επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στην πόλη της Τύρου, κοντά στο κέντρο του Ερυθρού Σταυρού, προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό οκτώ άλλων, ανάμεσά τους τέσσερις διασώστες του Ερυθρού Σταυρού», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Το Ισραήλ είχε διαμηνύσει νωρίτερα πως οι ένοπλες δυνάμεις του θα συνεχίσουν να επιχειρούν στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, αψηφώντας τις απειλές του Ιράν για αντίποινα.

Πηγές: Aljazeera, ΑΠΕ

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