Ισραήλ: Αναχαίτιση «εναέριου στόχου» από τους Χουθι

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Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης ότι αναχαίτισε εναέριο στόχο που προερχόταν από την Υεμένη, προφανώς από τους συμμάχους του Ιράν σιίτες των Χούθι.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι «ένας ύποπτος εναέριος στόχος από την Υεμένη αναχαιτίστηκε», διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ.

Λίγο νωρίτερα, σειρήνες ήχησαν στην νοτιότερη πόλη του Ισραήλ, το Εϊλάτ,

Ο στρατός πρόσθεσε ότι το συμβάν έχει πλέον λήξει, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.