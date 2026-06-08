ΗΠΑ: Πυρά κατά πετρελαιοφόρου που φέρεται να παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό στον Κόλπο του Ομάν

Αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν ένα πετρελαιοφόρο, το M/T Marivex με σημαία Παλάου, στον Κόλπο του Ομάν, αφού φέρεται να παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: @CENTCOM/X
Φωτογραφία: @CENTCOM/X
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν, καθώς φέρεται να παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Το M/T Marivex, με σημαία Παλάου, επλήγη ενώ έπλεε προς το Ιράν.
  • Μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 εκτόξευσε πυρομαχικό ακριβείας στα μηχανοστάσια του πλοίου, αφού το πλήρωμα «δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες» των αμερικανικών δυνάμεων.
  • Ο ναυτικός αποκλεισμός επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη. Από την έναρξή του, η CENTCOM αναφέρει ότι επτά πλοία έχουν ακινητοποιηθεί και 134 άλλαξαν πορεία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Πετρελαιοφόρο που φέρεται να παραβίασε τον εν εξελίξει ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν ακινητοποιήθηκε από αμερικανικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως αναφέρεται, το πετρελαιοφόρο M/T Marivex, με σημαία Παλάου, επλήγη ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα με κατεύθυνση προς το Ιράν.

Σύμφωνα με την CENTCOM, μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 που επιχειρούσε από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln εκτόξευσε πυρομαχικό ακριβείας στα μηχανοστάσια και τα συστήματα διεύθυνσης του πλοίου, αφού το πλήρωμα «δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες» των αμερικανικών δυνάμεων.

Αμερικανικός απολογισμός του αποκλεισμού

Η CENTCOM υποστήριξε ότι από την έναρξη του αποκλεισμού στις 13 Απριλίου έχουν ακινητοποιηθεί επτά πλοία που δεν συμμορφώθηκαν με τις εντολές, ενώ 134 πλοία άλλαξαν πορεία έπειτα από σχετικές οδηγίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, επετράπη η διέλευση 42 πλοίων που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν τον ναυτικό αποκλεισμό μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο.

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