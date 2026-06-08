ΗΠΑ: Πυρά κατά πετρελαιοφόρου που φέρεται να παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό στον Κόλπο του Ομάν

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Πετρελαιοφόρο που φέρεται να παραβίασε τον εν εξελίξει ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν ακινητοποιήθηκε από αμερικανικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως αναφέρεται, το πετρελαιοφόρο M/T Marivex, με σημαία Παλάου, επλήγη ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα με κατεύθυνση προς το Ιράν.

Σύμφωνα με την CENTCOM, μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 που επιχειρούσε από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln εκτόξευσε πυρομαχικό ακριβείας στα μηχανοστάσια και τα συστήματα διεύθυνσης του πλοίου, αφού το πλήρωμα «δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες» των αμερικανικών δυνάμεων.

Αμερικανικός απολογισμός του αποκλεισμού

Η CENTCOM υποστήριξε ότι από την έναρξη του αποκλεισμού στις 13 Απριλίου έχουν ακινητοποιηθεί επτά πλοία που δεν συμμορφώθηκαν με τις εντολές, ενώ 134 πλοία άλλαξαν πορεία έπειτα από σχετικές οδηγίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, επετράπη η διέλευση 42 πλοίων που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν τον ναυτικό αποκλεισμό μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο.