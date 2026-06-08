Τήνος: Θεαματική μανούβρα 2 λεπτών στο λιμάνι του νησιού απο το Speedrunner Jet – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

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Η εντυπωσιακή μανούβρα 2 λεπτών του Speedrunner Jet στο λιμάνι της Τήνου καταγράφηκε σε βίντεο.

Στα πλάνα της ομάδας «Ισαλος» φαίνεται το Speedrunner Jet της Seajets να προσεγγίζει το λιμάνι του νησιού, ερχόμενο από Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Όπως αναφέρει το tinostoday.gr, o καπετάνιος του πλοίου, Ιωάννης Παπαμάρκος, πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή δεξιόστροφη μανούβρα και δένει το ταχύπλοο σε μόλις 2 λεπτά.

Στη συνέχεια, επιβάτες και οχήματα επιβιβάζονται και το πλοίο αναχωρεί με ταχύτητα για Άνδρο και Ραφήνα.

Δείτε το βίντεο: