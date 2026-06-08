Τήνος: Θεαματική μανούβρα 2 λεπτών στο λιμάνι του νησιού απο το Speedrunner Jet – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο καταγράφει την εντυπωσιακή μανούβρα 2 λεπτών του Speedrunner Jet στο λιμάνι της Τήνου. Ο καπετάνιος του πλοίου πραγματοποιεί μια δεξιόστροφη μανούβρα, δένοντας το πλοίο σε μόλις δύο λεπτά πριν αναχωρήσει για Άνδρο και Ραφήνα.

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Τήνος, μανούβρα, Speedrunner Jet
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η εντυπωσιακή μανούβρα 2 λεπτών του Speedrunner Jet στο λιμάνι της Τήνου καταγράφηκε σε βίντεο.
  • Ο καπετάνιος του πλοίου, Ιωάννης Παπαμάρκος, πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή δεξιόστροφη μανούβρα και δένει το ταχύπλοο σε μόλις 2 λεπτά.
  • Στη συνέχεια, επιβάτες και οχήματα επιβιβάζονται και το πλοίο αναχωρεί ταχύτητα για Άνδρο και Ραφήνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η εντυπωσιακή μανούβρα 2 λεπτών του Speedrunner Jet στο λιμάνι της Τήνου καταγράφηκε σε βίντεο.

Στα πλάνα της ομάδας «Ισαλος» φαίνεται το Speedrunner Jet της Seajets να προσεγγίζει το λιμάνι του νησιού, ερχόμενο από Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Όπως αναφέρει το tinostoday.gr, o καπετάνιος του πλοίου, Ιωάννης Παπαμάρκος, πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή δεξιόστροφη μανούβρα και δένει το ταχύπλοο σε μόλις 2 λεπτά.

Στη συνέχεια, επιβάτες και οχήματα επιβιβάζονται και το πλοίο αναχωρεί με ταχύτητα για Άνδρο και Ραφήνα.

Δείτε το βίντεο:

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