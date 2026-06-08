Γαλλία – Υπόθεση 11χρονης Λιάννα: Συνελήφθη ο αδελφός του βασικού υπόπτου Ζερόμ Μπαρελά για βιασμό, παράνομη κράτηση και απειλές

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Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία με τη δολοφονία της 11χρονης Λιάννα, καθώς ο αδελφός του βασικού υπόπτου για τη δολοφονία της 11χρονης, Ζερόμ Μπαρελά, τέθηκε υπό κράτηση τη Δευτέρα στην Ος, στο πλαίσιο ξεχωριστής έρευνας για βιασμό, επιβεβαίωσε η Εισαγγελία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελέως της Δημοκρατίας στην Ος, Κλεμάνς Μάγερ, ο άνδρας, γεννημένος το 1982 και κάτοικος του νομού Ζερς, ερευνάται για τα αδικήματα του «βιασμού ανηλίκου άνω των 15 ετών, βιασμού από σύζυγο ή σύντροφο, παράνομης κράτησης και επανειλημμένων απειλών θανάτου από σύζυγο ή σύντροφο».

Οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρονται να έγιναν επί μία δεκαετία

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, τα αδικήματα που εξετάζονται φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ 2007 και 2017.

Όπως μετέδωσε το BFMTV, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από μήνυση που υπέβαλε το 2024 πρώην σύντροφός του. Η γυναίκα καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, περιστατικά βιασμού που φέρονται να έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Το γαλλικό δίκτυο αναφέρει επίσης ότι οι δύο αδελφοί δεν διατηρούσαν πλέον οικογενειακές σχέσεις.

Προφυλακισμένος ο Ζερόμ Μπαρελά

Ο Ζερόμ Μπαρελά βρίσκεται ήδη σε προσωρινή κράτηση μετά την απαγγελία κατηγοριών για απαγωγή και παράνομη κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για την εξαφάνιση της 11χρονης Λιάννα.

Η σορός της μαθήτριας βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη σε εγκαταλελειμμένη αγροτική εγκατάσταση, περίπου 15 χιλιόμετρα από τη Φλεράνς.

Την Κυριακή, χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε σιωπηλή πορεία στη Φλεράνς, αποτίοντας φόρο τιμής στο κορίτσι που έχασε τη ζωή του.