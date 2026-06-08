Ιράν προς ΗΠΑ – Ισραήλ: «Αν κάνουν άλλο ένα λάθος, η περιοχή θα γίνει κόλαση γι’ αυτούς»

Σκληρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απηύθυνε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε νέα ενέργεια εναντίον της χώρας θα έχει σοβαρές συνέπειες.

Σε μήνυμά του που δημοσιεύθηκε από το ιρανικό πρακτορείο Mehr, ο γραμματέας του Συμβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Ζολγκαντρ, υποστήριξε ότι όσοι αναζητούν μια αξιόπιστη απειλή θα πρέπει να «κοιτάξουν αλλού και όχι προς την Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ».

«Η περιοχή θα γίνει κόλαση»

Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι τα 47 χρόνια και 100 ημέρες αντίστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «από το πεδίο της μάχης μέχρι την πολιτική και τη διπλωματία», έχουν μεταμορφώσει τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

«Αν ο σατανικός σιωνιστοαμερικανικός συνασπισμός κάνει ακόμη ένα λάθος, η περιοχή θα γίνει κόλαση γι’ αυτούς», προειδοποίησε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο έντασης στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να επαναλαμβάνει ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρήσει απειλή για την εθνική της ασφάλεια.