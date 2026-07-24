CENTCOM: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα – Εκρήξεις σε Μπαντάρ Αμπάς, νησί Κεσμ και στην επαρχία Χουζεστάν

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα, εντείνοντας την πολεμική δραστηριότητα στην περιοχή. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο την «απόδοση ευθυνών στο Ιράν» και τη μείωση των απειλών από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Παράλληλα, αναφέρθηκαν εκρήξεις στο νησί Κεσμ, ενώ το Κουβέιτ κατήγγειλε αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων και drones.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα πλήγματα κατά του Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ο αμερικανικός στρατός, για 13η συνεχόμενη νύχτα, εντείνοντας την πολεμική δραστηριότητα στην περιοχή.
  • Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο χωριό Μοσάν στο νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, τις οποίες το ιρανικό πρακτορείο Tasnim απέδωσε σε αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις.
  • Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καταγγέλλοντας «αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα».

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Νέα πλήγματα κατά του Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ο αμερικανικός στρατός, για 13η συνεχόμενη νύχτα, εντείνοντας την πολεμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν νέα επιχείρηση εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στις 18:45 (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ). Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος και τους στόχους των νέων πληγμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, πρόκειται για τη 13η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων, οι οποίες, όπως υποστηρίζει η Ουάσινγκτον, έχουν στόχο την «απόδοση ευθυνών στο Ιράν» και τη μείωση των απειλών που προέρχονται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) κατά της εμπορικής ναυτιλίας.

Εκρήξεις σε Μπαντάρ Αμπάς και πόλεις της επαρχίας Χουζεστάν

Πολλαπλές εκρήξεις προκλήθηκαν στην Αχβάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η ακριβής τοποθεσία των εκρήξεων, καθώς και η προέλευσή τους, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.


Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δύο τραυματίες μετά τις επιθέσεις στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, ενώ αναφέρουν επίσης έκρηξη στη δυτική πλευρά της πόλης χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Λίγο αργότερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν με πυραύλους στις πόλεις Αντιμέσκ και Ομιντίγια στην επαρχία Χουζεστάν.

Αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ

Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο χωριό Μοσάν στο νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι εκρήξεις αποδίδονται σε αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις των σχετικών πληροφοριών.

Ιρανικά πλήγματα καταγγέλλει το Κουβέιτ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν την Πέμπτη, ανοίγοντας πυρ κατά ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς το έδαφος του εμιράτου.

«Οι μονάδες αεράμυνας του Κουβέιτ αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ως απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο, διευκρινίζοντας ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων.

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