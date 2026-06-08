Νορβηγία: Αγρότης ψέκασε σχολικό λεωφορείο αποφοίτων… με κοπριά – «Θα μπορούσε να είχε συμβεί σοβαρό δυστύχημα»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Έρευνα έχει ξεκινήσει η αστυνομία στη Νορβηγία έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο λεωφορείο αποφοίτων ψεκάστηκε με υγρή κοπριά εν κινήσει, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει προσωρινά την ορατότητά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή Λάουββικ του δήμου Σάντνες, όταν μαθητές του λυκείου του Σάντνες πραγματοποιούσαν τη συνηθισμένη τους βραδινή έξοδο με το λεωφορείο των αποφοίτων, αναφέρει το NRK.

«Ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο και νομίσαμε ότι είχαμε πάθει λάστιχο ή ότι είχαμε τρακάρει. Όταν κοιτάξαμε μπροστά, όλο το παρμπρίζ ήταν καλυμμένο με κοπριά», δήλωσε η Φίε Οτίλιε Σόργκαρντ, που επέβαινε στο όχημα.

Ο οδηγός έχασε εντελώς την ορατότητά του

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο οδηγός αναγκάστηκε να ενεργοποιήσει αμέσως τους υαλοκαθαριστήρες, καθώς δεν μπορούσε να δει τον δρόμο. Ακόμη δύο λεωφορεία αποφοίτων που κινούνταν μπροστά τους δέχθηκαν επίσης το ίδιο «ντους» κοπριάς.

Η Σόργκαρντ υποστήριξε ότι ένας αγρότης βρισκόταν με βυτίο κοπριάς σε χωράφι δίπλα στον στενό δρόμο.

«Θα μπορούσε να ήταν μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τον οδηγό. Έχασε πλήρως την ορατότητα μπροστά του. Η αστυνομία συμφώνησε ότι το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ άσχημα», είπε.

Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει ύποπτο

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έχει καταγράψει έναν ύποπτο, ο οποίος δεν έχει ακόμη ανακριθεί.

Ο φερόμενος ως δράστης ερευνάται για παραβίαση του άρθρου 3 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το οποίο προβλέπει ότι οι χρήστες του οδικού δικτύου οφείλουν να ενεργούν με τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο άλλους ούτε παρεμποδίζει την κυκλοφορία.

Τοπικός αγρότης δήλωσε στην εφημερίδα Sandnesposten ότι οι αγρότες της περιοχής είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν να ψεκάζουν κοπριά εάν δεν μειωθεί η φασαρία από τα λεωφορεία των αποφοίτων.

«Το κάνουμε εδώ και δώδεκα χρόνια και έχει αποδειχθεί ότι μόνο αυτό λειτουργεί», ανέφερε.

Διαμάχη για τη φασαρία των αποφοίτων

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή. Αντίστοιχα περιστατικά είχαν καταγραφεί και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και το 2022.

Αιτία της διαμάχης είναι ο θόρυβος που προκαλούν οι παραδοσιακές βραδινές εξορμήσεις των Νορβηγών αποφοίτων.

Ωστόσο, η Σόργκαρντ υποστήριξε ότι τη συγκεκριμένη νύχτα οι μαθητές είχαν λάβει μέτρα ώστε να μην ενοχλήσουν τους κατοίκους.

«Κινούμασταν χωρίς μουσική, χωρίς φώτα, χωρίς τίποτα. Και τελικά καταλήξαμε να έχουμε κοπριά σε όλο το λεωφορείο», είπε.

Φόβοι για ακριβές ζημιές

Οι επιβάτες υποστηρίζουν ότι η κοπριά εισχώρησε στον κινητήρα και σε άλλα σημεία του οχήματος, προκαλώντας ανησυχίες για ζημιές στον τεχνικό εξοπλισμό.

Μέχρι στιγμής το λεωφορείο έχει καθαριστεί πρόχειρα, ωστόσο το κόστος για πλήρη επαγγελματικό καθαρισμό εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τις 8.000 νορβηγικές κορόνες (733 ευρώ).

«Με σοκάρει το γεγονός ότι κάποιος επιλέγει να το κάνει με τόσο παιδικό τρόπο. Το να ψεκάζουν τους αποφοίτους με κοπριά είναι πραγματικά παράλογο», κατέληξε η Σόργκαρντ.