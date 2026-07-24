Ρωσικά ΜΜΕ: Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στην Αγία Πετρούπολη

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Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη κοντά στην Αγία Πετρούπολη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, σύμφωνα με ρωσικά τοπικά μέσα ενημέρωσης και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν πυκνοί καπνοί, οι οποίοι ήταν ορατοί από διάφορα σημεία της περιοχής γύρω από τη ρωσική πόλη.

MASSIVE FIRE ENGULFS LOGISTICS WAREHOUSE IN ST PETERSBURG A huge fire broke out at a major logistics warehouse facility near St. Petersburg, sending dense plumes of thick black smoke high into the sky like a volcanic eruption. Firefighting crews responded to the scene as the… https://t.co/UAuYLNdI58 pic.twitter.com/CV5p3ze7G6 — Inside the conflict (@InsidConflict) July 24, 2026

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, δήλωσε ότι τουλάχιστον 50 ουκρανικά drones στόχευσαν την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ζημιές ή τυχόν θύματα.

Παράλληλα, ο ρωσικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries ανακοίνωσε ότι δύο αποθήκες του στην Αγία Πετρούπολη διέκοψαν τη λειτουργία τους.

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε τον λόγο της αναστολής, ωστόσο οι εγκαταστάσεις της έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων τις τελευταίες δύο εβδομάδες.