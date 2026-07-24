Ρωσικά ΜΜΕ: Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στην Αγία Πετρούπολη

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στην Αγία Πετρούπολη, σηματοδοτώντας μια πιθανή κλιμάκωση ή επέκταση των επιθέσεων.

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Διεθνή Νέα

Αγία Πετρούπολη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ρωσικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στην Αγία Πετρούπολη.
  • Σύμφωνα με τις ρωσικές πηγές, η πυρκαγιά αποδίδεται σε επίθεση από ουκρανικά drones.
  • Το περιστατικό της πυρκαγιάς σημειώθηκε στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

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Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη κοντά στην Αγία Πετρούπολη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, σύμφωνα με ρωσικά τοπικά μέσα ενημέρωσης και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν πυκνοί καπνοί, οι οποίοι ήταν ορατοί από διάφορα σημεία της περιοχής γύρω από τη ρωσική πόλη.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, δήλωσε ότι τουλάχιστον 50 ουκρανικά drones στόχευσαν την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ζημιές ή τυχόν θύματα.

Παράλληλα, ο ρωσικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries ανακοίνωσε ότι δύο αποθήκες του στην Αγία Πετρούπολη διέκοψαν τη λειτουργία τους.

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε τον λόγο της αναστολής, ωστόσο οι εγκαταστάσεις της έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

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