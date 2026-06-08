Νετανιάχου: Η μάχη μας με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει

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Νέο μήνυμα προς το Ιράν και τη Χεζμπολάχ έστειλε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι οι δύο αντίπαλοι του Ισραήλ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, ενώ η χώρα του βρίσκεται στην ισχυρότερη θέση της.

Σε σύντομη δήλωσή του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι η σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το Sky News.

«Προσπάθησαν να μας επιβάλουν μια νέα εξίσωση»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ επιχείρησαν να επιβάλουν μια νέα πραγματικότητα ασφαλείας στην περιοχή.

«Προσπάθησαν να μας επιβάλουν μια νέα εξίσωση και αυτό είναι ανυπόφορο και απαράδεκτο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξήρε τη δράση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, λέγοντας ότι συνεχίζουν να πλήττουν τη στρατιωτική υποδομή της Χεζμπολάχ.

Αναφορά σε υπόγειες εγκαταστάσεις στον Λίβανο

«Θέλω να σας πω ότι οι ηρωικοί μαχητές μας καταστρέφουν τη Χεζμπολάχ», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Όπως είπε, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να καταστρέφουν τρομοκρατικές υποδομές στη ζώνη ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων υπόγειων εγκαταστάσεων στην περιοχή Μποφόρ του Λιβάνου.

«Είναι τόσο μεγάλες που δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», υποστήριξε.

Η αναφορά του Νετανιάχου φαίνεται να αφορά το Κάστρο Μποφόρ, ένα στρατηγικής σημασίας φρούριο της εποχής των Σταυροφοριών στον νότιο Λίβανο, το οποίο οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν τον Μάιο.