Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση σύλληψης του 37χρονου Παλαιστίνιου – Απολογείται την Πέμπτη

Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση φέρνει στη δημοσιότητα τηλεοπτικός σταθμός.

Το οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που παρουσίασε το Star, δείχνει αυτοκίνητα της αστυνομίας ενώ κατευθύνονταν στο ξενοδοχείο που κοιμόταν.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου άνδρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και της ΕΥΠ εισβάλουν στον χώρο που διέμενε ο Παλαιστίνιος μαζί με συναδέλφους του από το ξενοδοχείο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 37χρονος αρχικά πιστεύει ότι είναι επιχείρηση της Μοσάντ. Όταν αντιλαμβάνεται τι ακριβώς συμβαίνει παραδίδεται στους άντρες των υπηρεσιών.

Οι κάτοικοι της περιοχής δεν πίστευαν την είδηση, καθώς ο Παλαιστίνιος εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος στην περιοχή.

«Ήταν ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, δεν έκρυβε κάτι. Δεν μπορούσες να πεις ότι κρύβει κάτι από την εμφάνισή του. Δεν το περιμέναμε, έχει σοκαριστεί ο Άγιος Νικόλαος, λόγω του ότι είμαστε μια μικρή κοινωνία. Ψώνιζε στα καταστήματα, ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος με τη δουλειά του. Δεν μπορούσε να σου πάει στο μυαλό ότι έκρυβε κάτι τέτοιο», λέει κάτοικος της περιοχής.

«Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο δεν είχε κινήσει ποτέ υποψίες, βρισκόταν στην τοπική κοινωνία, δούλευε σεζόν σε ξενοδοχείο, αλλά δεν είχε απασχολήσει ποτέ τον τόπο μας», λέει άλλη κάτοικος, ενώ κάποιοι εκτιμούν πως το περιστατικό κατά κάποιον τρόπο δυσφημεί την πόλη τους.

Δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο κατηγορούμενος φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση με στόχο ισραηλινά συμφέροντα στην Ελλάδα.

O 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε κατά την προανακριτική διαδικασία ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι συμμετείχε στην οργάνωση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς πως ενεργούσε «για την πατρίδα του», με τις αρχές να κάνουν λόγο για την ύπαρξη ιδιαίτερων επιβαρυντικών στοιχείων.

Σε βάρος του ασκήθηκε βαρύτατη ποινική δίωξη, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ο 37χρονος έλαβε προθεσμία από τον ανακριτή και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν εκπροσωπείται από συνήγορο και αναμένεται να του οριστεί δικηγόρος μέσω της διαδικασίας νομικής βοήθειας.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, λήψη εκπαίδευσης για την κατασκευή και χρήση εκρηκτικών, καθώς και πραγματοποίηση ταξιδιών με σκοπό την εκπαίδευση για την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών.

Οι δικαστικές αρχές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την απολογία του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα επαναλάβει όσα φέρεται να έχει ήδη υποστηρίξει ενώπιον των στελεχών της Αντιτρομοκρατικής.