Σάκης Κατσούλης: Η νέα φωτογραφία του νεογέννητου γιου του – «Ο κόσμος μας χωράει σε δύο μικρά ποδαράκια»

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη υποδέχτηκαν τον νεογέννητο γιο τους και προσαρμόζονται στη νέα τους καθημερινότητα. Ο Σάκης Κατσούλης μοιράστηκε μια νέα φωτογραφία με τα μικρά ποδαράκια του μωρού, εκφράζοντας τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη του.

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Σάκης Κατσούλης, Μαριαλένα Ρουμελιώτη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη κρατούν εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα στην αγκαλιά τους τον νεογέννητο γιο τους και προσαρμόζονται στη νέα καθημερινότητα της οικογένειάς τους.
  • Ο Σάκης Κατσούλης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια νέα φωτογραφία από τις πρώτες στιγμές με το μωρό. Στο στιγμιότυπο φαίνονται τα μικρά ποδαράκια του νεογέννητου.
  • «Και ξαφνικά, όλος μας ο κόσμος χωράει σε δύο μικρά ποδαράκια. Ευλογημένοι και ευγνώμονες…», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο Σάκης Κατσούλης.

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Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη κρατούν εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα στην αγκαλιά τους τον νεογέννητο γιο τους και προσαρμόζονται στη νέα καθημερινότητα της οικογένειάς τους.

Ο Σάκης Κατσούλης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια νέα φωτογραφία, μέσα από την οποία έδωσε μια μικρή εικόνα από τις πρώτες στιγμές με το μωρό.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε, φαίνονται τα μικρά ποδαράκια του νεογέννητου, ενώ ο ίδιος συνόδευσε την ανάρτησή του με μια σύντομη αναφορά στη νέα αυτή περίοδο της ζωής του.

«Και ξαφνικά, όλος μας ο κόσμος χωράει σε δύο μικρά ποδαράκια. Ευλογημένοι και ευγνώμονες…», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο Σάκης Κατσούλης.

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