Δραγασάκης μετά την ορκωμοσία του: Θέλω να συμβάλω στον διάλογο μεταξύ Αριστεράς και ευρύτερου προοδευτικού χώρου

Την πρόθεσή του να συμβάλει στον «διάλογο και τη συνεννόηση μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου», με στόχο «την αναζήτηση κοινών προγραμματικών απαντήσεων» και τη «διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης», εξέφρασε ο Γιάννης Δραγασάκης σε δήλωση που έκανε μετά την ορκωμοσία του ως βουλευτής και, ακολούθως, την ανεξαρτητοποίησή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Επανέρχομαι στο Κοινοβούλιο, μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική περίοδο τόσο για τη χώρα όσο και για την Αριστερά.

Πρόθεσή μου είναι, στο μέτρο των δυνάμεών μου, να συμβάλω στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, και ιδιαίτερα οι λαϊκές τάξεις και η νέα γενιά.

Παράλληλα, από τη θέση του ανένταχτου βουλευτή της Αριστεράς, θα προσπαθήσω να συμβάλω στον διάλογο και τη συνεννόηση μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, με στόχο την αναζήτηση κοινών προγραμματικών απαντήσεων στα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας και τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης για τη χώρα», αναφέρει αναλυτικά στη δήλωσή του.

Σημειώνεται ότι, μετά την ορκωμοσία του, ο κ. Δραγασάκης γνωστοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής «ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. και ότι στο εξής θα θητεύσω ως ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς».