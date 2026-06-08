Ορκίστηκε και ανεξαρτητοποιήθηκε ο Δραγασάκης

Ορκίστηκε κι ανέλαβε καθήκοντα βουλευτή ο Γιάννης Δραγασάκης, μετά την απόφαση της Έφης Αχτσιόγλου να παραδώσει τη βουλευτική έδρα.

Ο κ. Δραγασάκης ήταν ο πρώτος επιλαχών με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών, οπότε ήταν εκείνος που την αντικατέστησε.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Αχτσιόγλου είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 και στη συνέχεια ήταν ένα από τα μέλη της ΚΟ που αποχώρησαν από το κόμμα και κατόπιν ίδρυσαν τη Νέα Αριστερά. Η πρώην βουλευτής πριν από λίγες μέρες έφυγε από τη Νέα Αριστερά και ταυτόχρονα παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, μία κίνηση που πολλοί εκτιμούν ότι συνδέεται με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Δραγασάκης, αφού ορκίστηκε, ενημέρωσε το προεδρείο της Βουλής ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί. Την επιστολή ανεξαρτητοποίησής του ανέγνωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης.