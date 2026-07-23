Κόνι Μεταξά: «Ξεκινάω κίνημα, οι DJ να σταματήσουν να παίζουν AI τραγούδια»

Η Κόνι Μεταξά εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια και εκνευρισμό μέσω ανάρτησης στο Instagram, όταν την Πέμπτη 23 Ιουλίου αντιλήφθηκε ότι DJ σε παραλία έπαιζε τραγούδια δημιουργημένα με τεχνητή νοημοσύνη. 

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Lifestyle

Κόνι Μεταξά
Φωτογραφία: Instagram/kmetaxa
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κόνι Μεταξά δυσαρεστήθηκε συνειδητοποιώντας ότι τα κομμάτια που ακούγονταν σε μία παραλία, είχαν δημιουργηθεί με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Εμφανώς εκνευρισμένη, ανέφερε σε Instagram story: «Ξεκινάω κίνημα, οι DJ να σταματήσουν να παίζουν AI τραγούδια».
  • «Να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια θα παίζετε μόνο AI», πρόσθεσε η καλλιτέχνις.

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Τα τελευταία χρόνια το AI «πρωταγωνιστεί» στις ζωές μας. Μάλιστα, όλο και πιο συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να φτιάχνονται και τραγούδια με την βοήθειά του. Η Κόνι Μεταξά την Πέμπτη 23 Ιουλίου βρέθηκε σε μία παραλία, και δυσαρεστήθηκε συνειδητοποιώντας ότι τα κομμάτια που ακούγονταν είχαν δημιουργηθεί με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η καλλιτέχνις εξέφρασε τον εκνευρισμό της γι’ αυτό, με ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram.

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Σε βίντεο που ανέβασε, με την μορφή του Instagram story, από την παραλία, η Κόνι Μεταξά εμφανώς εκνευρισμένη αναφέρει: «Λοιπόν, είμαι σε μία παραλία και παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI. Ξεκινάω κίνημα, οι DJ να σταματήσουν να παίζουν AI τραγούδια».

«Να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια θα παίζετε μόνο AI, και όλοι οι DJ θα είναι ίδιοι. Για ποιο λόγο οι DJ παίζετε AI τραγούδια και στηρίζετε αυτή την αηδία;», προσθέτει.

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Επιπλέον, έχει γράψει: «Κάνσελ τους DJ που παίζουν AI τραγούδια». 

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