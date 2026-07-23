Κόνι Μεταξά: «Ξεκινάω κίνημα, οι DJ να σταματήσουν να παίζουν AI τραγούδια»

Τα τελευταία χρόνια το AI «πρωταγωνιστεί» στις ζωές μας. Μάλιστα, όλο και πιο συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να φτιάχνονται και τραγούδια με την βοήθειά του. Η Κόνι Μεταξά την Πέμπτη 23 Ιουλίου βρέθηκε σε μία παραλία, και δυσαρεστήθηκε συνειδητοποιώντας ότι τα κομμάτια που ακούγονταν είχαν δημιουργηθεί με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η καλλιτέχνις εξέφρασε τον εκνευρισμό της γι’ αυτό, με ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram.

Σε βίντεο που ανέβασε, με την μορφή του Instagram story, από την παραλία, η Κόνι Μεταξά εμφανώς εκνευρισμένη αναφέρει: «Λοιπόν, είμαι σε μία παραλία και παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI. Ξεκινάω κίνημα, οι DJ να σταματήσουν να παίζουν AI τραγούδια».

«Να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια θα παίζετε μόνο AI, και όλοι οι DJ θα είναι ίδιοι. Για ποιο λόγο οι DJ παίζετε AI τραγούδια και στηρίζετε αυτή την αηδία;», προσθέτει.

Επιπλέον, έχει γράψει: «Κάνσελ τους DJ που παίζουν AI τραγούδια».