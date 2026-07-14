Λευτέρης Πανταζής: Η οικογενειακή φωτογραφία με την Ζώζα και την Κόνι Μεταξά

Ο Λευτέρης Πανταζής και η Ζώζα Μεταξά συμπορεύτηκαν για αρκετά χρόνια. Στη διάρκεια της κοινής τους ζωής, απέκτησαν μία κόρη, την γνωστή τραγουδίστρια Κόνι Μεταξά. Ο καρπός του έρωτά τους, γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1991, ενώ ο ερμηνευτής και η ηθοποιός ακολούθησαν χωριστούς δρόμους, όταν το παιδί τους ήταν ακόμα μικρό. Το πρώην ζευγάρι, σε συνεντεύξεις του έχει μιλήσει ο ένας για τον άλλον, με τον καλλιτέχνη την Τρίτη 14 Ιουλίου να δημοσιεύει μία παλιά οικογενειακή τους φωτογραφία.

Στο στιγμιότυπο που ανέβασε στο Instagram ο Λευτέρης Πανταζής σήμερα, βλέπουμε μία άκρως καλοκαιρινή φωτογραφία των τριών τους, από την εποχή που η Κόνι Μεταξά ήταν ακόμα σε νηπιακή ηλικία.

Η πάντα εντυπωσιακή Ζώζα Μεταξά, φοράει ένα ολόσωμο εμπριμέ μαγιό, ενώ μπαμπάς και κόρη είναι ντυμένοι στα ροζ.

Ο ερμηνευτής, έχει συνοδεύσει τη φωτογραφία με την λέξη «Οικογένεια».

«Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί»

Σε συνέντευξή του στο κανάλι του Παντελή Τουτουντζή στο Youtube, τον περασμένο Μάρτιο, ο Λευτέρης Πανταζής είχε εξομολογηθεί πως: «Ήθελα να κάνω ένα παιδί. Ζήλευα την Βίσση, την Άντζελα, όλους τους καλλιτέχνες που είχαν κάνει παιδιά, και εγώ δεν είχα ένα παιδάκι. Ευχαριστώ τη Ζώζα που μου έδωσε αυτό το δώρο, αυτό το σουξέ της ζωής μου. Το μεγαλύτερο σουξέ της ζωής μου!».

«Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Το ξέρει, της το έχω πει και αυτό είναι όμορφο. Θέλω όλοι οι γονείς αν γίνεται ποτέ να μην χωρίζουν, ποτέ να μην είναι μακριά από τα παιδιά τους ακόμα και αν χωρίσουν.

Τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα, οι δικοί μας εγωισμοί φταίνε. Τα παιδιά θέλουν τους γονείς, τους θέλουν μαζί. Ας έχουν χωρίσει, πάλι τους θέλουν μαζί. Πάντα θέλουν τα παιδιά να είναι εκεί οι γονείς τους. Θέλουν αγάπη τα παιδιά!», είχε προσθέσει ο καταξιωμένος λαϊκός τραγουδιστής.