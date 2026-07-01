Λευτέρης Πανταζής: «Είμαι πολύ πάνω στο παιδί – Όλα τα χρόνια που έλειπα, τώρα προσπαθώ να τα αναπληρώσω»

Τον Λευτέρη Πανταζή συνάντησε η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής, στις δηλώσεις που προβλήθηκαν την Τετάρτη 1 Ιουλίου στο «Πρωινό», μίλησε για την κόρη του, Κόνι Μεταξά, και το γεγονός πως προσπαθεί να αναπληρώσει τον χρόνο που έχει χάσει μαζί της, λόγω της δουλειάς του.

Μετά την επιστροφή του από ένα ταξίδι που πραγματοποίησε στη Γαλλία, ο Λευτέρης Πανταζής είπε στη κάμερα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του ANT1, πως: «Πήγα στη Γαλλία, ψώνισα. Πρώτη φορά στη ζωή μου, στην καριέρα μου, που έχω καθίσει ένα μήνα.

Φέτος δεν πήγα στα MAD γιατί είχα προβληματάκι. Έπρεπε να κάνω το διάφραγμα, να κάνω κάποια πράγματα, και έπρεπε να ξεκουραστώ κιόλας».

Σε ερώτηση για το αν έχει μετανιώσει για τον χρόνο που ενδεχομένως να έχει χάσει με την κόρη του, ο καταξιωμένος λαϊκός καλλιτέχνης, ανέφερε ότι: «Ζητάω άφεση αμαρτιών, λόγω της δουλειάς μου, λόγω του ότι ταξιδεύω συνέχεια, λόγω του ότι λείπω συνέχεια από το σπίτι.

Όλες αυτές τις νύχτες, τις ημέρες, και τα χρόνια που έλειπα, τώρα προσπαθώ με πολλή αγάπη, είμαι πολύ πάνω στο παιδί, να τα αναπληρώσω όσο μπορώ».