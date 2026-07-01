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Λευτέρης Πανταζής: «Είμαι πολύ πάνω στο παιδί – Όλα τα χρόνια που έλειπα, τώρα προσπαθώ να τα αναπληρώσω»

Ο Λευτέρης Πανταζής, σε συνέντευξη που προβλήθηκε την Τετάρτη 1 Ιουλίου στην εκπομπή «Πρωινό», μίλησε για την προσπάθειά του να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο με την κόρη του, Κόνι Μεταξά.

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Λευτέρης Πανταζής
Φωτογραφία: Instagram/lepa_official
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα για την κόρη του, Κόνι Μεταξά, και το πώς προσπαθεί να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο.
  • Ο καλλιτέχνης εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τον χρόνο που έχασε λόγω της δουλειάς του, δηλώνοντας: «Ζητάω άφεση αμαρτιών… τώρα προσπαθώ με πολλή αγάπη, είμαι πολύ πάνω στο παιδί, να τα αναπληρώσω όσο μπορώ».
  • Εξήγησε επίσης ότι φέτος δεν πήγε στα βραβεία του MAD λόγω προβλήματος υγείας και ότι για πρώτη φορά στην καριέρα του κάθισε έναν μήνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον Λευτέρη Πανταζή συνάντησε η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής, στις δηλώσεις που προβλήθηκαν την Τετάρτη 1 Ιουλίου στο «Πρωινό», μίλησε για την κόρη του, Κόνι Μεταξά, και το γεγονός πως προσπαθεί να αναπληρώσει τον χρόνο που έχει χάσει μαζί της, λόγω της δουλειάς του.

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Μετά την επιστροφή του από ένα ταξίδι που πραγματοποίησε στη Γαλλία, ο Λευτέρης Πανταζής είπε στη κάμερα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του ANT1, πως: «Πήγα στη Γαλλία, ψώνισα. Πρώτη φορά στη ζωή μου, στην καριέρα μου, που έχω καθίσει ένα μήνα.

Φέτος δεν πήγα στα MAD γιατί είχα προβληματάκι. Έπρεπε να κάνω το διάφραγμα, να κάνω κάποια πράγματα, και έπρεπε να ξεκουραστώ κιόλας». 

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Σε ερώτηση για το αν έχει μετανιώσει για τον χρόνο που ενδεχομένως να έχει χάσει με την κόρη του, ο καταξιωμένος λαϊκός καλλιτέχνης, ανέφερε ότι: «Ζητάω άφεση αμαρτιών, λόγω της δουλειάς μου, λόγω του ότι ταξιδεύω συνέχεια, λόγω του ότι λείπω συνέχεια από το σπίτι.

Όλες αυτές τις νύχτες, τις ημέρες, και τα χρόνια που έλειπα, τώρα προσπαθώ με πολλή αγάπη, είμαι πολύ πάνω στο παιδί, να τα αναπληρώσω όσο μπορώ». 

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