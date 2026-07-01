Βίκτορ Γουίλις: Πέθανε ο frontman των Village People σε ηλικία 74 ετών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Βίκτορ Γουίλις, ο frontman του ντίσκο συγκροτήματος της δεκαετίας του 1970, Village People, πέθανε σε ηλικία 74 ετών, όπως ανακοίνωσε η επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο μουσικός, γεννημένος στο Τέξας, ήταν ο τραγουδιστής και συν-συγγραφέας των μεγαλύτερων επιτυχιών του συγκροτήματος, όπως τα YMCA, Go West και In The Navy.

Το συγκρότημα έγινε διάσημο τη δεκαετία του ’70, εμφανιζόμενο ντυμένο ως αρχετυπικοί μάτσο χαρακτήρες. Ο Γουίλις ήταν εναλλάξ αστυνομικός και αξιωματικός του ναυτικού.

Έφυγε από το συγκρότημα το 1980 και πέρασε χρόνια δίνοντας νομική μάχη για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών που είχε γράψει. Αλλά επανήλθε το 2017 και τραγούδησε το YMCA στην προ-ορκωμοσία του Προέδρου Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε στην επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στο Facebook.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Βίκτορ Γουίλις, τραγουδιστή των Village People», αναφέρει η σύντομη ανακοίνωση.

«Ο Βίκτορ απεβίωσε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2026 από σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια. Παρακαλούμε να τηρηθεί η ιδιωτικότητα»

Η σύζυγός του, Κάρεν-Χαφ Γουίλις, δημοσίευσε μια παρόμοια δήλωση στη σελίδα του μουσικού στο Facebook.